После куртки Yves Saint Laurent: "Муза" Ивахненко выбрала более скромную одежду для суда

Сколько стоит куртка Ивахненко

На заседание, во время которого девушке избрали меру пресечения, она надела каштановый жакет с графическими руками от бренда Aura.

Судя по данным на официальном сайте ателье, стоимость наряда составляет 13 600 гривен.

Ивахненко выбрала более "скромный" образ для суда (скриншоты)

В сети обратили внимание, что на этот раз образ Ивахненко был значительно "скромнее" того, в котором она появилась ранее на суде.

Так, 6 сентября "Муза" пришла в суд в куртке Yves Saint Laurent ориентировочной стоимостью 2650 евро. После критики в сети она сняла куртку, оставшись в футболке украинского бренда Cartel 13.

Ивахненко в Yves Saint Laurent (коллаж: РБК-Украина)

Впрочем, 7 сентября после заседания ситуация для Ивахненко изменилась кардинально. Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения с альтернативой залога в 20 млн гривен. Из зала ее вывели в наручниках.

Что известно об Ивахненке

Елизавета фигурирует в деле по поводу деятельности сети мошеннических колцентров. В материалах НАБУ, обнародованных в рамках спецоперации "Карфаген", она фигурирует под псевдонимом "Муза". По версии следствия, женщина является близким лицом Сергея Крапивы, которого на записях называют "Канцлером".

Следователи считают, что Ивахненко могла быть связана со схемой легализации незаконных средств. Во время судебного заседания прокуроры ссылались в частности на записи разговоров, в которых обсуждались деньги, имущество и способы сокрытия активов.

На одной из таких записей Ивахненко говорит о сокрытии вещей и имущества из своего Instagram. Речь шла об автомобиле Porsche, вещах Loro Piana, часах, браслетах, сумках и шубах.

Отдельно сторона обвинения обращала внимание на возможное использование счетов матери Ивахненко для осуществления финансовых операций. По данным следствия, в апреле-июне 2026 года она получила 1,78 млн. грн.