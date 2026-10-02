После девяти лет паузы: Миранда Керр эффектно вернулась на подиум в Париже

Какой образ показала Миранда Керр

43-летняя Кэрр вышла на подиум в длинном платье оттенка морской пены. Наряды имели объемные плечи, узел на талии и большие вырезы, которые открывали живот и спину модели.

Образ дополнили серебристые туфли и небольшой клатч. Волосы Миранда собрали в гладкую длинную косу, а в макияже сделали акцент на естественном сиянии кожи.

Показ состоялся под открытым небом в саду резиденции британского посла. Несмотря на сильный дождь, модели продолжили дефилировать, а гости наблюдали шоу под зонтиками.

После выхода Кэрр призналась, что до сих пор находится под впечатлением от возвращения.

"Все еще улыбаюсь после этого утра. Спасибо, Стелло Маккартни, за такое особое возвращение на подиум", - написала она.

Вместе с Мирандой новую коллекцию представили Карли Клос и Эмбер Валлетта.

Почему модель сделала длительную паузу

В последний раз до этого Миранда Керр выходила на подиум в июне 2017 года. Тогда она приняла участие в шоу Moschino в Лос-Анджелесе.

Для Stella McCartney этот выход стал третьим в карьере модели: ранее она представляла коллекции бренда в 2011 и 2013 годах.

В последние годы Керр сосредоточилась на воспитании четырех сыновей и развитии собственного косметического бренда KORA Organics.

В то же время, она продолжала участвовать в рекламных кампаниях и светских мероприятиях, но почти не появлялась на подиуме.

Коллекцию Stella McCartney сезона весна-лето 2027 года посвятили защите океанов.

Дизайнер подняла проблему промышленного отлова рыбы и использовала экологические материалы, в частности органические и переработанные ткани, пигмент на основе водорослей и биоразлагаемую альтернативу шерсти.