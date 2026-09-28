Перья, кожа и кристаллы: самые эффектные образы звезд на MTV VMA-2026
В Лос-Анджелесе состоялась церемония MTV Video Music Awards 2026, которая традиционно стала не только музыкальной, но и одним из самых ярких модных событий года.
Тейана Тейлор в Zuhair Murad
Тейана Тейлор почти никогда не ошибается в выборе наряда, а ее стиль всегда отличается яркостью.
В этот раз актриса и певица создала настоящую модную драму в черном платье Zuhair Murad из кутюрной коллекции осень-зима 2026 года.
Прозрачная одежда с глубоким декольте плотно облегала фигуру, а у пола переходила в роскошное деление с перьями.
Благодаря сложным деталям образ соединил эстетику старого Голливуда с современным трендом на "голом" платье.
Charli XCX в Saint Laurent
Charli XCX в очередной раз доказала, что маленькое черное платье может выглядеть совсем не базовым.
Певица появилась в комплекте Saint Laurent, состоявшем из укороченного бархатного топа с объемными рукавами и длинной юбки.
Прозрачная вставка на груди открывала часть тела, а заниженная линия талии создавала намеренно расслабленный силуэт.
Образ дополнили украшения FOPE и гладкие волосы с прямым пробором.
Тейлор Свифт в Tamara Ralph
Появление Тейлора Свифта стало одним из сюрпризов вечера. Для возвращения на MTV VMA певица выбрала платье Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2026 года.
Черный приталенный верх с высокой горловиной и прозрачными вставками на талии сочетался с серебряной юбкой с высоким разрезом.
Драпирование на бедрах и мерцающая ткань создавали эффект жидкого металла.
Свифт завершила образ серьгами Leviev и Anita Ko, кольцами Forever Diamonds и Etho Maria, а также серебряными туфлями Le Silla.
Tyla в Mowalola
Tyla сделала ставку на змеиный принт и откровенный силуэт. Она надела бра и длинную юбку с заниженной талией из коллекции Mowalola весна-лето 2027.
Комплект открывал живот и стал одним из самых смелых образов дорожки. К хищным нарядам певица добавила драгоценности Chopard.
Олландия в ManManSkins
Олландрия появилась в корсетном платье ManManSkins из коллекции весна-лето 2026.
Полупрозрачную коричневую ткань украшали красные кромки и ряд серебряной шнуровки на лифе и юбке.
Образ одновременно напоминал средневековые доспехи и наряды мифической сирены.
Платье плотно облегало фигуру и несколько расширялось у пола, а длинные волнистые локоны добавили выход голливудского гламура.
LISA в Quine Li и The Attico
LISA воплотила по дорожке настоящую красную фантазию. Певица объединила прозрачное платье The Attico с объемным пальто Quine Li, которое отличалось массивными плечами и длинным шлейфом.
Монохромный красный образ выглядел одновременно драматичным и соблазнительным. Завершающим акцентом стали украшения Rainbow K.
Норманны у Robert Wun
Нормани серьезно отнеслась к главному модному правилу MTV VMA – экспериментировать, выглядеть сексуально и не бояться привлекать внимание.
Певица выбрала кутюрное платье Robert Wun из коллекции осень-зима 2025. Особенно эффектно выглядели плиссированные детали и острый цветочный декор.
Образ дополнил обувь Daccori.
Shaboozey в Chrome Hearts
Shaboozey отказался от привычного черно-белого костюма в пользу образа Chrome Hearts, соединившего классический крой с вестерн-эстетикой.
Кожаный пиджак и брюки артист дополнил белой рубашкой, узким черным галстуком и кожаным жилетом.
Завершили выход ремень с массивной пряжкой и ботинки с острыми носами.
Пэрис Хилтон в The Blonds
Пэрис Хилтон переосмыслила один из своих самых известных образов. На красной дорожке она позировала вместе с сестрой Ники Хилтон-Ротшильд в серебряном наряде The Blonds, полностью покрытом кристаллами.
Футуристическое мини-платье отсылало к знаменитому образу Пэрис с ее 21-летия. Наряды она дополнила высокими блестящими сапогами Christian Louboutin, драгоценностями и коротким белокурым бобом.