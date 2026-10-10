Пингвин, шишка и пушистая сумка: 10 вещей из зимней капсулы Dior
После завершения Недели моды в Париже Джонатан Андерсон показал, что Dior предлагает носить эту зиму не только на горнолыжных склонах, но и в городе. Креативный директор модного дома представил детали новой капсулы DiorAlps 2027 года.
Wave RBC.UA собрало десять самых интересных вещей из новой зимней линейки Dior.
Брелок-пингвин
Самым милым героем капсулы стал маленький пушистый пингвин. Аксессуар изготовили из металла золотистого цвета, черной кожи и материала с эффектом овчины.
Его можно прицепить к сумке с помощью длинного кожаного шнурка.
Высота пингвина составляет всего 6,5 сантиметра, а стоит он 990 долларов.
На оборотной стороне разместили фирменный медальон Dior, дизайн которого отсылает к оформлению исторических салонов модного дома.
Пушистая шапка-ушанка
Зимняя шапка D-Frost была изготовлена из белой овчины и дополнена длинными завязками из темной кожи. На широком козырьке вышили название Dior.
Модель напоминает традиционную шапку-ушанку, но получила минималистическое исполнение без дополнительного декора.
Ее стоимость на американском сайте бренда составляет 2200 долларов.
Свитер с зимним пейзажем
Один из главных свитеров коллекции превратили в вязаную зимнюю открытку. На нем изобразили заснеженные горы, хвойный лес и маленького человека в красной одежде, который тянет за собой санки.
Для рисунка использовали технику интарсии, позволяющую создавать сложные цветовые узоры без нашивок.
Свитер изготовлен из стопроцентной шерсти, а его цена достигает 3600 долларов.
Замшевые сапоги для отдыха после катания
Для снежной погоды Dior предложил высокие сапоги из светло-коричневой замши.
Модель получила массивную подошву, шнуровку, ремешок с пряжкой и металлические буквы Dior сбоку.
Обувь создана для образов после катания на лыжах, однако по дизайну больше напоминает городские зимние ботинки. Стоимость пара составляет 1850 долларов.
Аксессуар в виде шишки
Еще одной неожиданной деталью стала объемная шишка, подвешенная на зеленом шнурке с бантом.
Для создания ее "чешуек" использовали коричневую кожу, а металлические детали выполнили в золотистом цвете.
Джонатан Андерсон регулярно обращается к естественным мотивам, превращая растения, животных и обычные предметы в коллекционные аксессуары. Такая шишка стоит 950 долларов.
Свитер со снежинками и блеском
Привычный скандинавский узор дизайнер сделал более праздничным с помощью серебристых стразов.
Ими украсили снежинки и геометрические орнаменты на темно-синем свитере.
Модель выполнена из смеси шерсти и кашемира. Ее стоимость составляет 2700 долларов.
Картхолдер с лыжниками
Миниатюрные зимние истории появились не только на одежде. Светлый кожаный картхолдер украсили фигурками людей, которые катаются на лыжах, играют в снегу и тянут санки.
Аксессуар имеет несколько отделений для карт и рельефный логотип Dior. На официальном сайте бренда он представлен за 500 долларов.
Замшевые мюли с овчиной
Домашние тапочки Dior превратил в полноценную обувь для зимнего отдыха.
Мюли изготовили из светло-коричневой замши и дополнили теплой овчинной подкладкой.
Главной деталью стала большая металлическая пряжка в виде медальона. Цена пара составляет 1250 долларов.
Шапка со снежинками
Темно-синяя шапка с большим помпоном повторяет геометрический орнамент свитеров из коллекции.
Узор сочетает снежинки, фирменную стеганную сетку Cannage и название модного дома.
Для изготовления использовали смесь шерсти и кашемира. Стоимость аксессуара составляет 810 долларов.
Пушистая сумка Dior Book Tote
Завершает подборку одна из самых известных моделей бренда в зимнем исполнении.
Прямоугольную Dior Book Tote полностью укрыли светлой овчиной, включая широкие ручки.
Контрастом к пушистой фактуре стали черная вышивка Dior и кожаная застежка. Средняя версия сумки стоит 5000 долларов.
Капсула также содержит лыжные брюки, куртки, очки, шарфы, перчатки, подушки и пледы. Цены и доступность вещей могут отличаться в зависимости от страны.