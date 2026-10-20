Pepco заходит в Украину: когда и где откроются первые магазины польской сети
Польская сеть одежды и товаров для дома Pepco объявила об открытии первых магазинов в Украине. В конце октября бренд станет принимать покупателей в трех торговых центрах Киева.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Ассоциацию ритейлеров Украины.
Когда и где откроются магазины Pepco
Первый магазин сети в Украине планируют открыть 28 октября в ТРЦ Respublika Park. Через два дня к нему присоединятся еще две столичные локации.
График открытий и адреса:
- 28 октября – ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1.
- 30 октября – ТРЦ Retroville, проспект Европейского Союза, 47.
- 30 октября – ТРЦ Dream Yellow, Оболонский проспект, 1Б.
Что можно будет найти в Pepco
Ассортимент сети охватывает одежду для детей и взрослых, игрушки, посуду, кухонные принадлежности, декор и сезонные товары для дома.
Еще до открытия магазинов Pepco запустила украиноязычный сайт. На нем уже представлены осенние коллекции одежды и вещей для дома, в частности "Нежная Осень" и "Осенняя девушка".
Покупатели могут просмотреть каталог и найти контактную информацию службы поддержки.
Киев выход сети на украинский рынок не ограничится. До конца 2026 года компания также планирует открытие в Тернополе и Черновцах.
По информации Украинского совета торговых центров, магазины должны появиться в новой очереди ТРЦ "Подоляны" в Тернополе и ТРЦ Bukovyna Mall в Черновцах. Точные даты открытий пока не объявили.
К слову, Pepco основали в Польше, сеть входит в Pepco Group. По сообщению компании от 16 октября, она насчитывает более 4000 магазинов в 19 странах.
Украина должна стать 20-м рынком бренда. О планах выхода на украинский рынок компания официально уведомила в июне 2026 года.