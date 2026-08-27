Папа Римский в Nike: Лев XIV попал в список самых стильных людей в 2026 году

Почему стиль экспериментальный

В этой же категории оказались режиссер Спайк Ли, музыканты Бьорк, Rosalía и Yseult, фигуристка Alysa Liu, художественная куратор Thelma Golden, дизайнер костюмов Sandy Powell и другие представители мира культуры. Vanity Fair называет их людьми с выразительным личным стилем и собственным взглядом на моду.

Что касается Льва XIV, то отдельно обратило внимание на его способность сочетать традиционный папский образ с неожиданными деталями.

Vanity Fair упоминает, что еще до избрания понтификом Роберт Фрэнсис Превост совмещал кремовую сутану со спортивной обувью Nike. Среди его характерных деталей также называют бейсболки, придающие образу непринужденности.

Папа Римский Лев XIV (фото: vanityfair.com)

Интерес к обуви Папы возник не только из-за соцсетей. В мае 2026 года Vanity Fair отдельно писал о кадрах из документального фильма Leone a Roma, где будущий понтифик изображен в белой обуви Nike под литургической одеждой. Журнал идентифицировал модель как Nike Franchise Low Plus.

Лев XIV уже не в первый раз попадает в модные рейтинги. В 2025 году его включил в свой список 55 лучше одетых людей года Vogue. Издание обратило внимание на его возвращение к традиционному папскому наряду и отличие от более сдержанного стиля его предшественника, Папы Франциска.

Папа также известен любовью к спорту. В июне 2025 года он был сфотографирован в бейсболке Chicago White Sox во время публичного появления в Ватикане. Лев XIV является поклонником команды из Чикаго и присутствовал на первой игре Мировой серии 2005 года.

Напомним, Лев XIV, урожденный Роберт Фрэнсис Превост, был избран Папой 8 мая 2025 года. Он стал первым понтификом, рожденным в США.