Внучка Софии Ротару появилась в образе более чем за 1 млн грн на Неделе моды в Париже

Сколько стоит образ

Жакет с декоративными пуговицами стоит 11 500 евро (около 581 тысяч гривен), а юбка - 5 900 евро (примерно 298 тысяч гривен).

София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Особое внимание привлекли аксессуары. Евдокименко дополнила наряды серьгами Schiaparelli за 1 400 евро и массивным чокером стоимостью 4 800 евро.

София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

К образу она также добавила объемное кольцо за 900 евро и красный клатч за 2 790 евро.

Завершением аутфита стали черные туфли на высоком каблуке стоимостью 2 500 евро.

София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Таким образом, по приведенным ценам общая стоимость образа Софии Евдокименко составляет 29 790 евро - около 1,5 млн гривен .

София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Что известно о Софии Евдокименко

София Евдокименко - внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару и дочь ее единственного сына Руслана Евдокименко. Она давно привлекает внимание не только благодаря знаменитой семье, но и своим интересам в сфере моды и музыки.

София развивается как модель и регулярно появляется на светских и fashion мероприятиях. В соцсетях она демонстрирует образы от известных брендов, делится кадрами с путешествий и профессиональных съемок.

Благодаря своему стилю и активности в соцсетях София постепенно формирует свой публичный образ, а ее появления на международных модных мероприятиях регулярно привлекают внимание украинской аудитории.