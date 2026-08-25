Елена Зеленская в День Независимости появилась в образе с пшеничным полем: что значит вышивка

Для первой леди команда украинского бренда создала белый ансамбль, состоящий из жакета, жилета и брюк в характерном для LITKOVSKA архитектурном крое.

Важнейшей деталью стала композиция в виде пшеничного поля. Ее создали из тканых льняных нитей и украшены бисером.

Каждый колосок вышивали отдельно, не повторяя предыдущий, поэтому композиция намеренно получилась асимметричной.

По замыслу Лилии Литковской, эта неповторимость отсылает к последним пяти годам украинской истории - непредсказуемым и непохожим друг на друга.

Что символизирует пшеница

Для бренда колосок означает землю, труд, урожай и способность жизни продолжаться несмотря ни на что.

В традиционной украинской культуре этот образ также связан с обилием, плодородием и связью поколений.

К этому символу LITKOVSKA уже обращался в 2021 году, когда к 30-летию Независимости создал для Зеленской шелковую блузу с вышитым колоском.

Образ этого года стал уже пятой работой LITKOVSKA для первой леди.

"Колосок для меня - это всегда о земле, об урожае, о том, что выживает и прорастает снова", - объяснила Лилия Литковская.