Нежно и элегантно: Эмма Уотсон покорила появлением в необычном платье с цветами

В этом образе объединились живые растения и переработанные материалы
Актриса Эмма Уотсон появилась на торжественном открытии Lucas Museum of Narrative Art в Лос-Анджелесе в необычном образе. Ее черное бархатное платье украсили живыми белыми цветами, которые вручную крепили прямо перед мероприятием.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Vogue.
Для особенного события актриса вместе со своим стилистом Джаредом Элнером создала необычный образ. Черное платье с открытыми плечами было изготовлено из переделанного бархата, приобретенного в центре Лос-Анджелеса.
Главной деталью наряда стали живые белые цветы. К работе над образом привлекли местного флориста Энтони Масло. В день мероприятия он вместе с командой вручную прикрепил к платью каждый цветок.
Для декора использовали четыре вида орхидей фаленопсиса, два вида дендробиумов, а также две лилии - нерине и глориозу.
По словам Уотсон, она хотела, чтобы образ был связан с главной идеей музея - искусством рассказывать истории. Она также стремилась напомнить о ценности природы и ее ресурсов.
"Поскольку цветы не могли остаться такими, какие были, они стали напоминанием о том, что нужно жить настоящим и ценить красоту в тот момент, когда она появляется" - отметила актриса.
Не менее продуманы были и аксессуары. Сумку и украшения Уотсон изготовили из переработанного стекла ручной работы. Этот материал можно многократно переплавлять и создавать новые изделия без потери качества.
За прическу актрисы отвечал стилист Дэниел Мун. Он описал ее как эфемерную и необычную, способную дополнить природную концепцию платья. Макияж создала визажистка Кэти Меллингер.
После завершения мероприятия цветы не выбросили, а осторожно сняли. Их планируют спрессовать, чтобы сберечь как сувениры.