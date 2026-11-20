Nike начинает масштабное сотрудничество с Formula 1: какой будет первая коллекция
Американский спортивный бренд Nike начинает масштабное сотрудничество с чемпионатом мира по автогонкам Formula 1. Компании объявили о долгосрочном глобальном партнерстве, официально стартующем с сезона 2027 года.
Wave RBC.UA сообщает, что первая общая коллекция появится уже 20 ноября во время Гран-при Лас-Вегаса.
Nike будет специально разрабатывать форму
Как говорится на сайте Nike, бренд станет официальным партнером Formula 1 и поставщиком спортивной одежды и униформы для персонала чемпионата. Бренд будет разрабатывать общую форму для работников, сопровождающих гонки на разных этапах мирового календаря.
Сотрудничество также предполагает создание коллекций для болельщиков. В них войдут кроссовки, одежда и аксессуары, вдохновленные эстетикой автоспорта.
Кроме того, Nike и Formula 1 планируют организовывать специальные мероприятия и интерактивные зрительские активности во время гоночных уикендов.
Отдельным направлением партнерства станет женская гоночная серия F1 ACADEMY, официальным партнером которой также выступит Nike. Компания будет работать непосредственно с пилотесами, чтобы на основе их опыта создавать специализированную спортивную одежду.
При разработке будут учитываться потребности спортсменок, особенности автогонок, технологии и функциональность экипировки.
Nike x Las Vegas Grand Prix
Первым результатом сотрудничества станет лимитированная капсульная коллекция Nike Las Vegas Grand Prix. Ее презентуют 20 ноября в преддверии полноценного запуска партнерства.
Приобрести вещи из первой коллекции можно будет эксклюзивно в магазине Nike в Caesars Palace и F1 Hub на территории The Venetian Resort в Лас-Вегасе.
По словам руководителей обеих компаний, партнерство должно объединить спортивные инновации, дизайн и культуру автогонок, а также помочь привлечь в Formula 1 новую аудиторию.
Новые коллекции и форматы взаимодействия с болельщиками будут появляться в течение сезона 2027 и дальше.