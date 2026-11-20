Nike будет специально разрабатывать форму

Как говорится на сайте Nike, бренд станет официальным партнером Formula 1 и поставщиком спортивной одежды и униформы для персонала чемпионата. Бренд будет разрабатывать общую форму для работников, сопровождающих гонки на разных этапах мирового календаря.

Сотрудничество также предполагает создание коллекций для болельщиков. В них войдут кроссовки, одежда и аксессуары, вдохновленные эстетикой автоспорта.

Кроме того, Nike и Formula 1 планируют организовывать специальные мероприятия и интерактивные зрительские активности во время гоночных уикендов.

Отдельным направлением партнерства станет женская гоночная серия F1 ACADEMY, официальным партнером которой также выступит Nike. Компания будет работать непосредственно с пилотесами, чтобы на основе их опыта создавать специализированную спортивную одежду.

При разработке будут учитываться потребности спортсменок, особенности автогонок, технологии и функциональность экипировки.

Nike x Las Vegas Grand Prix

Первым результатом сотрудничества станет лимитированная капсульная коллекция Nike Las Vegas Grand Prix. Ее презентуют 20 ноября в преддверии полноценного запуска партнерства.

Приобрести вещи из первой коллекции можно будет эксклюзивно в магазине Nike в Caesars Palace и F1 Hub на территории The Venetian Resort в Лас-Вегасе.

Nike и Formula 1 объединились (фото: nike.com)

Nike и Formula 1 объединились (фото: nike.com)

По словам руководителей обеих компаний, партнерство должно объединить спортивные инновации, дизайн и культуру автогонок, а также помочь привлечь в Formula 1 новую аудиторию.

Новые коллекции и форматы взаимодействия с болельщиками будут появляться в течение сезона 2027 и дальше.