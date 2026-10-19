В необычном деловом образе: Николь Кидман покорила появлением на шоу Victoria's Secret

Как выглядел образ Николь Кидман

59-летняя актриса появилась на событии в белоснежной рубашке с воротником и черной юбке-карандаш с высокой посадкой. Особенностью последней стали швы, напоминавшие элементы пояса для чулок.

Интересным акцентом образа стал галстук насыщенного розового цвета с черными полосами. Он придал сдержанному костюму яркости и удачно сочетался с эстетикой Victoria's Secret.



Кидман дополнила ансамбль черными туфлями с острыми носками и бордовым клатчем Chanel. Завершали выход макияж с выразительным акцентом на глаза.

Образ актрисы создал стилист Джейсон Болден. Он выбрал для нее комплект из коллекции осень-зима 2026 бренда Jean Paul Gaultier.

Помимо стильного наряда, актриса поразила реакциями во время дефиле моделей. Она не скрывала эмоции.



Что известно о коллекции Jean Paul Gaultier

Осеннюю коллекцию 2026 года создал Дюран Лантинк, креативный директор модного дома. В нем нидерландский дизайнер переосмыслил классический крой, костюмы и архивные коды модного дома.

Источником вдохновения для модельера стала Марлен Дитрих - актриса, сочетавшая в своем стиле женственность и маскулинность. Именно поэтому в образах можно было увидеть четкие линии кроя и сочетание традиционно мужских и женских элементов гардероба.