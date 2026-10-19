Самый дорогой бюстгальтер в мире: ювелиры вскрыли, как создавали Fantasy Bra для Victoria's Secret
На шоу Victoria's Secret 2026 года Кайли Дженнер презентовала новый Fantasy Bra, стоимость которого оценивают в 50 миллионов долларов. Ювелирный дом Jacob & Co, работавший над изделием, раскрыл детали его создания.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение бренда в Instagram.
Как создавали Fantasy Bra за 50 миллионов долларов
Идея украшения возникла во время разговора креативного директора Victoria's Secret Адама Селмана с основателем Jacob&Co. Джейкобом Арабо.
"Потом были месяцы обсуждений, во время которых они совершенствовали свои идеи, пока их видение не стало четким. Бюстгальтер должен быть полностью изготовлен из золота и бриллиантов", - отметил бренд.
Сначала ювелиры создали эскиз от руки, отметив у каждого камня его размер. Затем команда изготовила полноразмерную модель изделия на манекене.
"Команда дизайнеров создала полномасштабную модель, вырезая и формируя каждую деталь вручную на манекене-бюсте и многократно дорабатывая ее, пока пропорции не стали идеальными", - рассказал бренд.
Следующим этапом стало цифровое моделирование. Конструкцию разделили на 3218 отдельных компонентов, а расположение каждого бриллианта тщательно спланировали с учетом того, как он будет отражать свет.
Сколько бриллиантов использовали для бра
На ювелирном станке каждую деталь отливали из 18-каратного золота методом обжига восковой формы. Далее заготовки выжигали в печи, после чего полости заполняли расплавленным золотом.
Каждый компонент вручную разделали, отшлифовали и собрали на манекене. После этого создатели установили 4410 натуральных бриллиантов. Для каждого камня изготовили индивидуальное крепление.
Центральным украшением стал натуральный бриллиант ярко-желтого цвета весом 75,54 карата.
В общей сложности над Fantasy Bra работали 15 мастеров, потратив на его создание более 1000 часов. Результат представили на подиуме Victoria's Secret с участием Кайли Дженнер.