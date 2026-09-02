"Мисс Украина" примерила эффектный образ с крыльями: в нем она будет покорять "Мисс Мира"

Валерия Лисовская представит Украину на международном конкурсе "Мисс Мира-2026" в символическом образе "Крила Світу"
Обладательница титула "Мисс Украина-2025" Валерия Лисовская показала национальный костюм, в котором представит Украину на международном конкурсе "Мисс Мира-2026". Образ получил название " Крила Світу" , а его главными символами стали надежда, вера и несокрушимость украинцев.
О том, как выглядит особый образ украинской представительницы и что означают его детали, рассказывает Wave RBC.UA.
Национальный костюм для Валерии Лисовской создала Lady Million Studio.
Центральным элементом стали большие белоснежные крылья, дополняющие светлый корсет, декорированный сияющими кристаллами. В образе также присутствуют нежно-голубые акценты.
Однако каждая из этих деталей имеет не только декоративное, но и символическое значение.
Белые крылья олицетворяют свет, который невозможно погасить. По замыслу авторов, они напоминают: даже после самой темной ночи непременно приходит рассвет.
Корсет с кристаллами символизирует внутреннюю силу и устойчивость украинской женщины, а его сияние должно передавать свет, который она несет, несмотря на испытания.
Нежно-голубые детали стали символом мечты украинцев о чистом и мирном небе над страной.
Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)
"Крила Світу" - это больше, чем национальный костюм. Это история о народе, который при всех испытаниях не теряет веры в светлое будущее", - объяснили представители "Мисс Украина".
В команде конкурса отмечают: именно в этом образе Лисовская представит миру Украину, которая продолжает "нести свет даже тогда, когда вокруг тьма".
Валерия Лисовская получила титул "Мисс Украина-2025" в конце прошлого года. Она родом из Одессы и учится в Международном гуманитарном университете по специальности "Международные экономические отношения".
Украинка владеет английским и французским языками, занимается большим теннисом, танцами и актерским мастерством.
Также Лисовская проходила курсы журналистики и развивается в моделинге.
Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)
Финал " Мисс Мира-2026" состоится 5 сентября в Нячанге, Вьетнаме, где Валерия будет представлять Украину.