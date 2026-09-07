"Мисс Мира 2026": кто получил корону и какое место заняла Украина
Во Вьетнаме прошел финал международного конкурса красоты "Мисс Мира 2026", победительницей которого стала представительница Доминиканской Республики Джохерри Моле Домингес. За главную корону в этом году боролись 111 участниц из разных стран мира.
Wave RBC.UA сообщает, что известно о победительнице конкурса и какое место заняла Украина.
Кто новая "Мисс Мира"
Новой "Мисс Мира" 24 года, она имеет рост 1,75 метра. Девушка работает профессиональной моделью, преподает литературу и общественные науки, а также имеет опыт работы в журналистике.
Моле училась в Ибероамериканском университете, где получила степень бакалавра по специальности "управление и администрирование бизнеса".
Для участия в конкурсе красоты она работала корреспонденткой программы Ventana a Quisqueya на Univision New York. В своих материалах журналистка рассказывала о культуре Доминиканской Республики, социальных вопросах и жизни местных общин.
Какое место заняла Украина
Украину на "Мисс Мира 2026" представляла Валерия Лисовская. Она успешно прошла несколько этапов конкурса и вошла в топ-20 лучших участниц мира, а также в топ-5 представительниц Европы.
На официальной странице конкурса Мисс Украина отметили, что этот результат стал поводом для гордости и продемонстрировал достойное представление Украины на международной арене.
Особое внимание в финале привлек вечерний образ Лисовской под названием "Сяйво Незламності". Платье для украинской конкурсантки создало ателье LADY MILLION studio.
Образ имел символическое значение и был посвящен силе, стойкости и несокрушимости украинских женщин.