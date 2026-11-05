Кружева и цветочные мотивы: Рианна представила новую коллекцию белья

Как выглядит новая коллекция

В новой съемке Рианна демонстрирует белье с цветочными кружевными узорами, сочетающее романтическую эстетику с характерной для бренда смелостью.

Коллекция предлагает комплекты с декоративными деталями, деликатными бретелями и подчеркивающими фигуру силуэтами.

Праздничная кампания построена вокруг идеи подарков и соблазна. В Savage X Fenty шутят, что новое белье станет желаемым пунктом в праздничном списке покупок, хотя вряд ли поможет согреться в холодную погоду.

Чем известен бренд

Savage X Fenty - американский бренд нижнего белья, основанный певицей Рианной в 2018 году. Его создали как альтернативу традиционному представлению об индустрии белья, сделав акцент на инклюзивности, бодипозитивности и многообразии женской внешности.

Бренд предлагает модели для разных типов фигуры и оттенков кожи, а его рекламные кампании демонстрируют женщин с разной комплекцией и возрастом.

Ассортимент Savage X Fenty охватывает нижнее белье, корсеты, боди, пижамы, домашнюю и спортивную одежду, а также мужские коллекции. В то же время бренд известен смелым дизайном, яркими цветами, кружевом и декоративными деталями.

Особенною популярность ему принесли масштабные модные шоу, впервые состоявшиеся в 2019 году. Вместо традиционных подиумных показов, Рианна создала полноценные зрелищные постановки с музыкальными выступлениями, хореографией и участием известных моделей и знаменитостей.