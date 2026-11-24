В каком образе Мелания Трамп встретила елку

Рождественское дерево доставили в Белый дом 23 ноября. Его торжественно привезли на зеленой телеге, запряженной лошадьми по имени Бен и Рокко. Извозчики были одеты в праздничные костюмы с цилиндрами.

Сама Мелания появилась на церемонии в длинном пальто от Gabriela Hearst с большим клетчатым узором, двубортной застежкой и поясом в тон. Модель имеет заостренный воротник, манжеты на пуговицах и карманы с клапанами.

Образ дополнили бордовые туфли-лодочки с заостренными носками и леопардовым принтом. Волосы первая леди уложила мягкими волнами, а макияж сделала сдержанным - с розовой помадой и легким акцентом на глазах.

Этот образ имеет особую историю. В такой же одежде Мелания принимала участие в церемонии зажигания огней на Национальной рождественской елке в декабре 2019 года.

Мелания Трамп встретила елку (фото: Getty Images)

Какую елку выбрали для Белого дома

В этом году для праздничного оформления выбрали 18-футовую (примерно 5,5 метра) пихту конколор. Ее установят в Голубой комнате Белого дома.

Дерево доставила ферма Silent Night Evergreens из Висконсина, основанная в 1977 году семьей Чепман. Они также поставляли елки в 1998, 2003 и 2017 годах.

"Это прекрасная елка. Я благодарна за семью, здоровье и желаю всем счастливого Рождества", - сказала первая леди журналистам.

Она также отметила, что работает над новыми мирными соглашениями по войне в Украине.