Магазин вместо дворца: Massimo Dutti открыл роскошное пространство в Риме

Как выглядит новый магазин Massimo Dutti

Флагманское пространство площадью более 2 тысяч квадратных метров расположено по адресу Via del Corso, 418.

Главной особенностью магазина стала его историческая архитектура. Во время реставрации мастера сохранили оригинальные сводчатые потолки, декоративную отделку, арки и монументальные лестницы дворца.

Интерьер дополнили современной мебелью из дерева, большими коврами, минималистическими конструкциями для демонстрации одежды и мягким освещением.

Благодаря такому решению, исторические детали остаются главным акцентом пространства, а современный дизайн не отвлекает внимание от архитектуры.

В магазине представлены женская и мужская коллекция Massimo Dutti. Для каждой из них обустроили отдельные зоны.

Кроме одежды и аксессуаров, посетителям доступен парфюмерный отдел, а также книжный магазин с подборкой изданий об искусстве, моде, архитектуре и дизайне.

К созданию книжного пространства привлекли римский независимый книжный магазин Leporello Books, подобравший около 100 изданий.

Покупателям также предлагают услуги персонального стилиста, консьерж-сервис для хранения или доставки покупок и экспресс доставку.

В честь открытия устроили модный показ

Официальное открытие магазина прошло 10 октября 2026 года.

Два дня до этого, 8 октября, Massimo Dutti организовал в стенах Palazzo Ruspoli показ новой коллекции Limited Edition осень-зима 2026/27.

В коллекции представлены удлиненные пальто, жакеты, широкие брюки, трикотажные изделия и платья из легких тканей.

Основу палитры составляют черный, шоколадный, серый, бежевый и другие сдержанные оттенки.

Среди гостей показа были модель Рози Гантингтон-Уайтли и другие представители модной индустрии.

Massimo Dutti опередил известные люксовые бренды

Открытие нового магазина произошло на фоне растущей популярности испанского бренда.

Согласно рейтингу Lyst Index за второй квартал 2026 года, Massimo Dutti вошел в десятку самых популярных модных брендов мира.

Марка поднялась сразу на восемь позиций и заняла 10 место, опередив такие люксовые бренды, как Chloé, The Row, Versace, Bottega Veneta, Celine и Loewe.

По данным Lyst, количество поисковых запросов по Massimo Dutti за квартал выросло на 43%.

Среди факторов роста аналитики называют популярность эстетики средиземноморского гардероба и появление знаменитостей в одежде бренда. В частности, Беллу Хадид заметили в образе от Massimo Dutti во время Каннского кинофестиваля.

В то же время первое место в рейтинге сохранил Chanel, второе занял Miu Miu, а третье - Dior.

Lyst Index формируется на основе спроса покупателей, поисковой активности и популярности брендов в цифровой среде.

Таким образом, Massimo Dutti стал одним из немногих представителей более доступного модного сегмента, которому удалось попасть в первую десятку рядом с ведущими люксовыми марками.