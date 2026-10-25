Louis Vuitton превратил магазин в Гонконге в гигантский вокзал в форме чемодана

Как выглядит инсталляция Louis Vuitton

Фасад магазина закрыли конструкцией, воспроизводящей очертания большого чемодана Louis Vuitton с фирменным узором Monogram. Дизайн дополнили деталями, характерными для дорожных ящиков бренда, а также элементами архитектуры старинного железнодорожного вокзала.

Над фасадом обустроили арочные окна и часы, а на уровне улицы разместили декорацию в виде вагона поезда. Элементы конструкции производят впечатление железнодорожной станции, оформленной в стиле Louis Vuitton.

Инсталляция посвящена концепции Art of Travel - искусству путешествий, которая является частью наследия модного дома.



130-летие Monogram

Проект был приурочен к 130-летию фирменного узора, который появился в 1896 году. Он стал одним из основных элементов дизайна масштабной конструкции.

Подобные проекты Louis Vuitton ранее представляли в Париже в сентябре 2023 года, Нью-Йорке в ноябре 2024-го и Шанхае в июне 2025-го.

Инсталляция в Гонконге также стала частью программы Destination CENTRAL, призванной привлечь внимание к истории и культурному наследию центрального района города.

После завершения реконструкции использованные для создания установки материалы планируют повторно использовать или переработать.