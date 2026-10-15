Легенды музыки и культовые пуховики: Moncler объединил звезд в новой коллекции

Главная идея кампании

В центре кампании - идея новаторства, объединяющая артисток разных поколений. Каждая из них в свое время вышла за пределы устоявшихся представлений о музыке, создав узнаваемую эстетику и собственный творческий путь.

Визуальную концепцию проекта построили вокруг выразительных портретов, подчеркивающих индивидуальность каждой героини. Съемку и режиссуру кампании доверили британскому фотографу и режиссеру Габриэлю Мозесу.

Одним из источников вдохновения стали архивные фотографии альпиниста Лионеля Террея - одного из первых партнеров Moncler. Так бренд соединил свою историю, связанную с альпинизмом, с фигурами, прокладывающими новые пути в творчестве.

Какие вещи примеряли звезды

Кампания представляет коллекцию Moncler Re/Icons, в которой бренд переосмысливает знаковые модели из своего архива. Знакомые силуэты пуховиков и жилетов получили современное прочтение, сохраняя связь с наследием марки.

Cher позирует в белом пуховике Himalaya и черной куртке Verone. Образы артистки подчеркивают ее способность оставаться узнаваемой и влиятельной на протяжении нескольких десятилетий - как в музыке, так и в кино и моде.

Cher (фото: moncler.com)

Cher (фото: moncler.com)

Дженни из BLACKPINK предстала в черном пуховике Karakorum и жилете Tibb карамельного оттенка. Ее участие в кампании символизирует новое поколение артистов, чье влияние выходит за рамки музыкальной индустрии и распространяется на мировую модную сцену.

Дженни из BLACKPINK (фото: moncler.com)

Дженни из BLACKPINK (фото: moncler.com)

Грейс Джонс выбрала пуховик Karakorum насыщенного фиолетового цвета. Ее образ продолжает авангардную эстетику, ставшую неотделимой частью творчества певицы и модели, известной смелыми экспериментами с внешностью и сценическим образом.

Коллекция Re/Icons демонстрирует, как архивные дизайны могут обрести новую жизнь без потери своей характерной идентичности.

Через образы трех артисток Moncler напоминает о ценности индивидуальности и смелости быть собой - принципы, остающиеся актуальными как в моде, так и в культуре.