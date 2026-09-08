Костюмы, элегантность и фактура: главные тенденции моды на Ukrainian Fashion Week

Костюмы

Одним из самых заметных трендов в течение Украинской недели моды стали костюмы. Дизайнеры переосмысливают классический костюм: плотные ткани и классический крой сочетают с кружевом, прозрачными материалами и выраженной талией. Костюмы присутствовали в коллекциях многих модных домов, в частности VOROZHBYT&ZEMSKOVA, COVER, ANDREAS MOSKIN SS27 и другие.

Прозрачность и кружево

Легкие полупрозрачные материалы – одна из ключевых фактур сезона. Лучше всего они работают в контрасте – их совмещают с плотными тканями, костюмами, жакетами и т.д.

Баска

Она уже официально вернулась: этой осенью это один из самых главных трендов. И, судя по показам UFW SS27, она с нами надолго – многие дизайнеры добавили этот элемент в свои изделия: жакеты, блузки и платья. В частности, баска встречается в коллекциях TONiA, DARJA DONEZZ и других.

Акцентированная талия

Дизайнеры активно подчеркивают силуэт и талию, используя корсеты, плотные ткани и крой. Причем корсеты используют не только в вечерних образах, но и в повседневных, сочетая их с жакетами и костюмами.

Бахрома

Еще один тренд, который уже вошел в силу и будет только набирать обороты. Этой осенью уже очень трендовые изделия с бахромой и в дальнейшем их популярность будет только расти. В частности, она часто встречается в сумках и верхней одежде.

Сочетание нежности и силы

Дизайнеры переосмысливают женственность – теперь она многогранна, даже несколько воинственна. Романтические и нежные элементы совмещаются с акцентными деталями: жакетами, акцентными плечами и т.п. Такие образы представили ANDREAS MOSKIN, II, DARJA DONEZZ, TONiA и другие.

Архитектурные силуэты

Во многих коллекциях встречаются интересные конструкции и сочетания различных фактур и тканей: кожа, шелк, алас, шерсть, бахрома, перья, драгоценные камни. Образы выглядят интересно и необычно, их хочется рассматривать. В частности, подобные коллекции представили the COAT by Katya Silchenko, LINNI CARO, DANIA STINOVA и другие.

Романтика и элегантность

Сразу несколько дизайнеров сделали ставку и утонченность, женственность и нежность. Элегантные силуэты, струящиеся ткани, кружево, цветы и прозрачные элементы. Подобные коллекции показали J'AMEMME, PASKAL, LINNI CARO.

Wave RBC.ua тоже посетил Ukrainian Fashion Week и пообщался с дизайнерами о новых коллекциях, работе во время войны и о том, почему украинская мода продолжает развиваться даже в условиях постоянных воздушных тревог. Детальнее смотрите в видеорепортаже.