Перламутровый макияж

Сначала в моду вернулись перламутровые губы, как у икон 2000-х: Памелы Андерсон, Кристины Агилеры, Кейт Мосс. Однако только на губах мода не останавливается и включает в себя еще и сияющие тени и хайлайтер. Цель – сделать эффект frosted make up: холодный сияющий блеск на лице.

Цветные тени

Долгое время мы красили глаза только чудесными тенями, максимум добавляли легкий блеск или маленькую стрелку. Сейчас же макияж глаз снова становится полотном для творчества и фантазии, что продемонстрировали нам в частности GUCCI на показе SS27. Визажист Сэм Виссер не сдерживался и на полную использовал цветные тени, блеск и неон.

Темные губы

После продолжительного господства чудесных оттенков, полупрозрачных блесков и масел для губ, в моду возвращаются насыщенные темные губы: винные, сливовые, темно-коричневые. Такой макияж губ носят как с четким контуром, так и с размытым.

Сиреневые румяна

Один из самых интересных трендов последних лет – сиреневые, лавандовые, фиолетовые румяна. Они прекрасно освежают лицо и подходят практически всем, только нужно выбрать подходящий оттенок именно для вашего тона кожи. Например, Prada выпустили целую сиреневую линейку – от более ветхих до более темных цветов.

Красные оттенки

Весьма смелый тренд, который начинает набирать обороты. Обычно красный акцент в макияже заканчивался на губах, однако сейчас визажисты предлагают пойти дальше и сделать красный smoky eyes, добавить красную подводку к образу или попробовать бордовую тушь. Такой макияж придаст интересный fashion-акцент вашему образу.