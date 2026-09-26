Конная эстетика, шубы и изысканные платья: как Gucci представил новую коллекцию в Милане

Как Демна превратил показ Gucci в магазин

Для презентации новой коллекции Gucci создало масштабное пространство, стилизованное под фирменный бутик. Именно поэтому показ получил название The Store Show. Внутри размещались стеллажи, витрины и зоны с одеждой, сумками и аксессуарами.

Дизайнер назвал эту коллекцию своим "полным личным видением" бренда, сформированным после года работы в Gucci.

"Вывод моего исследования состоит в том, что Gucci основывается на стремлении быть частью более гламурного мира и смелости переосмыслить этот мир в соответствии с собственным видением", - отметил он.

Какой была коллекция Gucci Spring/Summer 2027

Показ начался с мужской линейки. В ней Демна соединил классический крой с элементами преппи и уличного стиля. На подиуме можно было увидеть черные и белые костюмы, рубашки-поло, трикотажные свитера, жакеты и кожаные куртки.

Отдельную роль сыграли детали с характерной для Gucci символикой Horsebit - элементом в виде конского трензеля. Он появился на ремнях, рубашках, кожаных куртках и других элементах одежды, а также на обуви.

Мужская коллекция Gucci (скриншоты)

Женская часть коллекции продлила тему повседневного гардероба, но добавила к нему более выразительные силуэты. Демна сделал ставку на подчеркнутые плечи, костюмы, рубашки, юбки, пальто и объемные шубы.

Среди образов были и вещи с отсылками к эстетике 1980-х и 1990-х годов, в частности тартановые юбки, жакеты с объемными рукавами и массивные украшения.

Не менее интересно выглядели образы с длинными сапогами, вдохновленные конным спортом.

Женская коллекция Gucci (скриншоты)

В то же время в коллекции нашлось место для более откровенных нарядов. Модели демонстрировали ассиметричные вечерние платья, мини из блестящих тканей и макси с разрезами у ног и талии.

Платья из коллекции Gucci (скриншоты)

Среди вышедших на подиум моделей были Роузи Хантингтон-Вайтли, украинка Алла Костромичева, Анок Яй, Кэндис Свейнпол и Алек Консани.

Кто такой Демна

Демна Гвасалия - грузинский дизайнер, родившийся в 1981 году в Сухуми. Из-за войны в Абхазии его семья была вынуждена переехать в Тбилиси, где в 2001 году он окончил университет. Впоследствии с родными перебрался в Германию. Также некоторое время жил в Одессе.

Модельер получил образование в Королевской академии искусств в Антверпене. После учебы работал в Maison Margiela и Louis Vuitton. В 2014 году вместе с братом Гурамом Гвасалией основал модный бренд Vetements.

В 2015 году Демна стал креативным директором Balenciaga, который возглавлял в течение десяти лет. В июле 2025 года он перешел в Gucci, став художественным руководителем итальянского модного дома.



Демна и его поддержка Украины

После начала полномасштабного вторжения России в Украину дизайнер публично говорил о собственном опыте беженца и проводил параллели с украинцами, вынужденными покинуть свои дома.

В марте 2022 года во время показа Balenciaga в Париже Демна посвятил часть презентации Украине. Перед началом шоу гостям раздали футболки в сине-желтых цветах, а сам дизайнер прочитал украинское стихотворение Александра Олеся.

В июле того же года Демна стал послом UNITED24 по направлению "Восстановление Украины". В поддержку программы Balenciaga выпустила специальный свитшот с символикой Украины, а прибыль от его продажи была направлена на гуманитарное направление.

По данным UNITED24, благодаря продажам удалось собрать более 500 тысяч евро - эти средства пошли на восстановление двух домов в Ирпене.