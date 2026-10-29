Ким Кардашян примеряла колье Bulgari за 6 миллионов долларов, принадлежавшее Элизабет Тейлор

Ким Кардашьян получила возможность прикоснуться к истории Голливуда - во время пребывания в Риме она примеряла культовое изумрудное колье ювелирного дома Bulgari, которое в свое время являлось частью коллекции Элизабет Тейлор.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на People , стоимость украшения превышает $6 млн, а ее история связана с одним из самых известных романов в истории кино.

Как выглядела драгоценность

Для нее драгоценность получили из архивов Bulgari. За этим моментом наблюдала и мама знаменитости Крис Дженнер. Ким назвала встречу с легендарным украшением одним из лучших подарков на день рождения и поблагодарила стилиста Лоу Роучу, который помог организовать это событие.

Колье имеет не только значительную материальную ценность, но и особое место в истории ювелирного искусства. Его создали в Bulgari в 1962 году. Украшение из платины украшено 16 изумрудами прямоугольной и квадратной огранки, обрамленными бриллиантами.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Композицию дополняют декоративные элементы в форме четырехлистников. В центре колье предусмотрено место для подвески с большим изумрудом весом 23,46 карата.

В 1964 году колье стало свадебным подарком для Элизабет Тейлор от Ричарда Бертона. Их история любви началась во время съемки фильма "Клеопатра" в Риме и быстро превратилась в одну из самых обсуждаемых тем в светской хронике того времени.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Тейлор была преданной поклонницей Bulgari

Во время пребывания в Италии актриса часто посещала его римский бутик, где часами могла рассматривать драгоценности. Впоследствии ее имя стало неотделимым от истории ювелирного дома, а личная коллекция актрисы превратилась в часть культурного наследия Голливуда.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

После смерти Тейлора в 2011 году ее драгоценности выставили на торги аукционного дома Christie's в Нью-Йорке. Изумрудное колье Bulgari приобрели за $6 130 500 - сумма более чем в четыре раза превысила верхнюю границу предварительной оценки лота.

Для Кардашян это украшение имеет и личную историю. По ее словам, незадолго до смерти Тейлор они общались по телефону и обсуждали именно это колье. После смерти актрисы Ким пригласили в ее дом, где ей показали сейф с драгоценностями до того, как вещи начали вывозить.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Особое значение колье придает его связь с Элизабет Тейлор. Актриса не просто носила украшения Bulgari, но и помогла сделать их символом голливудского гламура.

Поэтому колье ценно не только благодаря использованным материалам, но и из-за личной истории, которая стоит за ним.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)