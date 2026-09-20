Ким Кардашьян стала клиенткой стилиста Зендеи: какой образ он ей подобрал

Какой образ Лоу Роуч создал для Ким Кардашьян

Для мероприятия 45-летняя звезда выбрала архивный образ Saint Laurent сезона осень-зима 2004 года, созданный Томом Фордом. Черное длинное платье дополнили серьги Oscar Heyman и кольцом Zydo.

Модель отличается изысканным золотым цветочным узором, имеет воротник стойку и небольшой вырез на груди. Завершает дизайн высокий разрез на одной ноге.

Сам стилист подтвердил начало сотрудничества с Кардашьян в X, опубликовав краткое сообщение.

"Новая клиентка", – написал он.

Лоу Роуч подтвердил сотрудничество с Кардашьян (скриншот)

На открытии музея также был возлюблен звезды Льюис Гамильтон. 41-летний гонщик Формулы-1 выбрал образ от Saint Laurent авторства креативного директора бренда Энтони Ваккарелло.

Кто такой Лоу Роуч

Американский стилист, известный как "архитектор имиджа". Наибольшую популярность ему принесло многолетнее сотрудничество с Зендеей.

Роуч работает с актрисой с подросткового возраста и создал ряд образов, которые стали частью ее публичного имиджа. Среди последних - появление актрисы в полупрозрачном платье Prada на церемонии "Эмми", образе от Tamara Ralph на лондонской премьере "Человека-паука" и скульптурном платье Schiaparelli на премьере "Одиссеи".

Также стилист работал с Селин Дион, Арианой Гранде и Аней Тейлор-Джой. В 2022 году он стал первым лауреатом премии CFDA Stylist Award, которую вручает Совет модельеров Америки.

Кроме того, он был судьей модного реалити-шоу Legendary, а также присоединялся к Project Runway и RuPaul's Drag Race.

В 2024 году стилист выпустил книгу How To Build A Fashion Icon, посвященную созданию образа и работе в фэшн-индустрии.

Этой осенью также стало известно о новом профессиональном предназначении Роуча. ASOS объявил его своим первым стилистом-резидентом бренда. В рамках сотрудничества он вместе с командой ASOS будет работать над стилизацией сезонных кампаний, модным контентом и креативными проектами.