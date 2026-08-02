Какие очки выбирают в этом сезоне

В CELINE, Miu Miu, Gucci, Tom Ford и других доминируют сразу несколько ключевых направлений – от "масок" до изящных металлических конструкций и женских cat-eye форм.

Массивные круглые очки: главный акцент сезона

Одним из самых заметных трендов стали большие круглые очки с массивной оправой. Такие модели активно появлялись на показах CELINE и Miu Miu, где они были представлены как ключевой элемент образа.

Этот формат остается актуальным и в массовом сегменте: бренды продолжают расширять линейки подобных моделей, предлагая как классические черные варианты, так и более смелые цветовые решения. Зрительно это аксессуар, который формирует весь образ - от городского casual до более fashion-луков.

Оверсайз "маска": тренд, не сдающий позиции

Очки-маска остаются с нами еще с предыдущих сезонов, но в 2026 году их стало еще больше. Подобные модели представлены в коллекциях Phoebe, Gucci и Tom Ford.

Их особенность – максимальное перекрытие лица и футуристический вид. Именно поэтому этот формат часто выбирают для streetstyle-образов и путешествий. В модной индустрии такие очки уже давно стали символом большого городского стиля, где аксессуар играет роль главного акцента.

Трендовые очки 2026 (колаж Wave RBC.UA)

Cat-eye: женственная классика снова в игре

Очки формы "кошечки" снова вернулись в топ трендов. Этот силуэт остается одним из самых универсальных – он подчеркивает черты лица и придает образу легкой ретро-элегантности.

Особенно активно этот стиль поддерживает Saint Laurent, уже несколько сезонов подряд переосмысливающий классические формы. Cat-eye очки легко сочетаются как с базовыми футболками, так и с элегантными образами.

Овальные формы: влияние кино и попкультуры

Отдельный тренд сезона – вытянутые овальные очки, ставшие популярными после появления в кино и сериалах. Именно попкультура снова задает моду на аксессуары, возвращая в гардеробы эстетику 90-х.

Такие модели представлены у многих брендов в разных ценовых категориях. К примеру, некоторые дизайнерские варианты оцениваются примерно от $500 и выше, однако рынок масс-маркета также предлагает доступные альтернативы с подобной формой.

Тонкий металл и "невесомые" оправы

Еще одно заметное направление – очки с тонкой металлической оправой. Они создают эффект легкости и минимализма, почти невесомого аксессуара.

На подиумах такие модели появлялись в разных интерпретациях – от классических круглых до геометрических форм. Их главное преимущество – универсальность и способность дополнять любой образ без перегрузки стиля.

Пластик и разнообразие форм

Помимо минимализма, дизайнеры активно используют и массивные пластиковые оправы. В 2026 году в моде наибольшая свобода форм: от традиционных прямоугольных до экспериментальных вариантов.

Такие очки остаются одним из самых заметных элементов streetstyle и активно используются для создания ярких летних образов.