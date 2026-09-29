Катя Сильченко представила Украину на Le Défilé L'Oréal Paris возле Эйфелевой башни

Катя Сильченко на Le Défilé

Нынешнее шоу получило название "Express Your Worth" и было посвящено женской силе, сестринству, разнообразию и свободе самовыражения.

Катя Сильченко представила Украину в качестве локального посла L'Oréal Paris. Вместе с ней к событию присоединились представительницы бренда из разных стран, а также всемирно известные модели, актрисы и спортсменки.

На подиум вышли Кендалл Дженнер, Кара Делевинь, Хайди Клум, Ева Лонгория, Виола Дэвис, Джейн Фонда, Энди Макдавелл, Симон Эшли, Айшвария Рай, Аджа Наоми Кинг и Филиппин Леруа-Болье.

Не первое появление украинки на парижском шоу

Катя Сильченко имеет длительную историю сотрудничества с Le Défilé. В 2019 году она стала первой украинкой, вышедшей на подиум этого шоу во время Недели моды в Париже.

Дизайнер также принимала участие в Le Défilé в 2025 году. Тогда она дефилировала в белом миниплатье с большим бантом на талии вместе с Кендалл Дженнер, Евой Лонгорией, Гайди Клум, Карой Делевинь и Джейн Фондой.

В 2026 году шоу впервые провели на площади Жоффр перед Эйфелевой башней. Оно стало девятым событием Le Défilé с момента запуска проекта в 2017 году.

Показ был открыт для публики и транслировался в соцсетях и цифровых платформах L'Oréal Paris.

Финальным сюрпризом вечера стало выступление Селин Дион, исполнившей свой хит "I'm Alive".