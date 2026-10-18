Кардашьян в архивной Balenciaga, а Свифт в Dior: лучшие образы звезд на Academy Museum Gala 2026

Ким Кардашьян

Звезда реалити обратилась в архив Balenciaga и выбрала винтажное платье бренда 1951 года без бретелек с розовой лентой на декольте, кружевными деталями и большим бантом на спине. Образ дополнили многослойное бриллиантовое колье Leviev, массивные серьги с бриллиантами и прическа в стиле Элизабет Тейлор.



Тейлор Свифт

Артистка появилась на тротуаре в нежно-голубом платье Dior. Наряд украшал бант с драгоценной отделкой, а среди аксессуаров были бриллиантовые платиновые серьги Chopard, кольцо и браслет с бриллиантами.



Шарлиз Терон

Актриса, которая в этот вечер получила Icon Award за вклад в киноматограф, выбрала прозрачное черное платье от Tom Ford.



Кендалл Дженнер

Модель сверкала в платье Valentino в трендовый горох. В ней черный топ без бретелек сочетался с белой юбкой с большими черными кругами и высоким разрезом на бедре.

На западе также отдельно появился любимый звезды Джейкоб Элорди, представший перед камерами в черном классическом костюме с бабочкой и в очках.

Алекса Деми

Звезда сериала "Эйфория" выбрала платье цвета Baby Blue от Chanel. Она имела украшение из перьев в зоне декольте и вдоль бедер.



Кейт Гадсон

Актриса появилась на гала-вечере в скульптурном платье оттенка шампань от Armani Privé. Наряды без бретелек украшали кристаллы и деликатные воланы.



Сабрина Карпентер

Артистка выбрала кутюрное платье Giorgio Armani Privé насыщенного синего цвета. Главными акцентами наряда стали вырезы на талии, открытая спина и хрустальные кисти на бретелях.

Гейли Бибер

Модель предпочла эксклюзивное розовое платье Chanel с бисером вдоль декольте и разрезом на спине.



Дженелл Моне

Певица покорила появлением в кобальтовом платье с пайетками и элементом в форме крыла бабочки от Robert Wun. Она дополнила ее прозрачными перчатками и украшением для волос в виде бабочки.



Джои Кинг

Актриса позировала на гала-вечере в эксклюзивном платье Miu Miu и украшениях Bvlgari.