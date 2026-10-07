Караоке после показа Chanel и Джей Ло под дождем: вирусные моменты Paris Fashion Week

Селин Дион спела под Эйфелевой башней

Один из первых вирусных моментов произошел на шоу Le Défilé L'Oréal Paris. В конце показа на подиум вышла Селин Дион в драматическом черном платье Schiaparelli.

Певица исполнила свой хит "I'm Alive" прямо под Эйфелевой башней. Вместе с ней в шоу принимали участие Виола Дэвис, Ева Лонгория, Симон Эшли и Аджа Наоми Кинг.

Выступление стало особенно эмоциональным, учитывая длительную борьбу артистки с синдромом мышечной скованности и ее недавнее возвращение на сцену.

Рианна неожиданно пришла на Matières Fécales

Рианна открыла свой парижский модный марафон не показом одного из самых больших Домов, а шоу авангардного бренда Matières Fécales на площади Республики.

Певица появилась в золотистом костюме с металлизированной бахромой, корсете и обуви из коллаборации Matières Fécales и Christian Louboutin.

Ее прибытие подняло шум среди зрителей и стало неофициальным сигналом к началу шоу.

Сам показ также активно обсуждали: в нем приняли участие 99 небелых моделей, а финальные образы превратились в политическое высказывание о неравенстве между одним процентом самых богатых и остальным обществом.

Дженнифер Лопес осталась без зонтика

Показ Stella McCartney проходил под открытым небом в саду резиденции британского посла, когда Париж накрыл ливень. Дженнифер Лопес сидела в первом ряду под большим зонтиком, который сначала держал ее телохранитель.

Перед началом дефиле организаторы попросили убрать зонтик, поскольку он закрывал осмотр другим гостям. На видео артистка заметно удивилась, но отдала ее сотруднику.

Ролик быстро разошелся соцсетями, а пользователи спорили, действительно ли Лопес была раздражена.

Дополнительное внимание привлекли кадры, на которых охранник вытирает для нее мокрое кресло.

Миранда Керр вернулась на подиум спустя девять лет

На том же дождевом шоу Stella McCartney состоялось громкое возвращение Миранда Керр. Супермодель впервые с 2017 года снова вышла на подиум.

43-летняя Керр дефилировала в мятном платье с открытой талией, массивными плечами и драпировкой, вдохновленной морскими ракушками. Вместе с ней в показе приняли участие Карли Клос и Эмбер Валлетта.

Дочь Гвинет Пэлтроу дебютировала в Chloé

22-летняя Эппл Мартин, дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина, впервые вышла на подиум. Для дебюта она выбрала показ Chloé весна-лето 2027 года.

Эппл появилась в белом воздушном платье с ажурной вышивкой и обуви на платформе. Ее выход стал одним из самых обсуждаемых примеров звездного кастинга этого сезона.

Беременная Сиара вышла на подиум в "хрустальной люстре"

Сиара неожиданно стала моделью на показе Junya Watanabe. Певица, ожидающая пятого ребенка, представила сразу два образа.

Самым эффектным стал фиолетовый боди с яркими акцентами и серебряной конструкцией, покрытой кристаллами. Украшение обвивало тело артистки и напоминало большую люстру.

Оба комплекта подчеркивали округлый живот Сиары, а зрители встречали каждый ее выход возгласами и аплодисментами.

Оливия Колман неожиданно стала моделью Miu Miu

Еще одним сюрпризом стало появление 52-летней Оливии Колман на подиуме Miu Miu.

Оскароносная актриса, обычно избегающая чрезмерной публичности, вышла в кожаном юбочном костюме и обуви без каблуков.

Колман не скрывала естественную седину, собрав волосы в низкий хвост.

Вместе с ней коллекцию представляли Эмма Коррин, Джейми Белл, Ноа Джуп, дочь Мерил Стрип Луиза Джейкобсон и дочь Джона Траволты Элла Блю.

Николь Кидман, Дуа Липа и Педро Паскаль сняли вирусный TikTok

Перед показом Chanel Кристен Виг, Педро Паскаль и Дуа Липа записали липсинк под популярную песню ADÉLA "Nicole Kidman". Главный сюрприз появился в конце ролика: последнюю строчку исполнила сама Николь Кидман.

Видео опубликовал официальный TikTok Chanel, после чего оно быстро разошлось соцсетями.

Во время самого показа звездный первый ряд снова оказался в центре внимания. Когда в саундтреке зазвучала "Gimme More" Britney Spears, знаменитости начали подпевать и танцевать на своих местах.

По словам гостей, им приходилось сдерживаться, чтобы не превратить шоу в настоящую вечеринку.

Зендея повторила образ с премьеры "Одиссеи"

Для финального показа Louis Vuitton Зендея достала из гардероба кружевной жакет с пышными воланами, который уже носила на парижской премьере фильма "Одиссея" в июле.

Тогда дело было частью сложного белого образа с юбкой и длинным шлейфом. В этот раз актриса соединила кутюрный жакет с простой майкой, прямыми джинсами и остроносыми туфлями.

Повторный выход стал одним из самых обсуждаемых образов финального дня Paris Fashion Week и в очередной раз показал умение Зендеи и ее стилиста Лоу Роуча полностью изменить характер одной вещи.

В этом сезоне главные вирусные моменты рождались не только на подиумах. Иногда для этого было достаточно знакомой песни, неожиданного звездного выхода или одного зонтика, который попросили сочинить перед началом шоу.