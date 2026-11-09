Кольцо украинского бренда KOCHUT получило престижную награду в Милане

В этом году Milano Jewelry Week собрал более 400 экспонентов из около 60 стран. Программа охватила десятки событий - от эксклюзивных выставок высокого и винтажного ювелирного искусства в исторических дворцах до открытых лекций и панельных дискуссий в Sotheby's.

Коchut представил Украину в рамках экспозиции современного ювелирного искусства Artistar Jewels. И стал одним из более чем 200 международных участников.

Кураторы отобрали шесть украшений бренда. Однако признание получило кольцо "Птичка и цветы" из золота с бриллиантами. Кольцо воспроизводит маленькую птичку на ветке среди цветов. Такое внимание к природным деталям давно стало отличительной чертой KOCHUT: в украшениях бренда можно узнать формы листьев, цветов, древесной коры и других природных элементов.

Кольцо "Птичка и цветы" (фото: прессслужба KOCHUT)

Образ птицы уже приносил KOCHUT признание в Украине. Ранее другое кольцо бренда - "Птичка на веточке" - попало в Сокровищницу Национального музея истории Украины.

Кроме отмеченного кольца, в экспозицию вошли подвеска "Птичка и цветы", кольцо и серьги "Пионы" с золотом и топазами, а также подвеска "Лесная вуаль" из белого золота и бриллиантов.

Юрий Кочут (фото: пресс-служба KOCHUT)

"Для нас большая честь представлять Украину из-за того, что мы умеем делать лучше всего. Особенно ценно получить международное признание именно за креативность, ведь в основе наших украшений всегда лежит авторская идея. Участие в Milano Jewelry Week – это возможность показать миру не только наши украшения, но и культуру, традиции, мастерство, мастерство. видел Украину страной талантливых мастеров, смелых идей и ювелирного искусства мирового уровня.

Награда от Milano Jewelry Week (фото: пресс-служба KOCHUT)

Особой новинкой в экспозиции KOCHUT в Милане стало необычное ювелирное изделие – наперсток из белого золота и бриллиантов. Его впервые представили публике именно на Milano Jewelry Week. Полноценную презентацию новинки бренд планирует провести впоследствии.

Справка

KOCHUT основали в 2013 году братья Юрий, Игорь и Роман Кочуты. За 13 лет бренд стал узнаваемым в Украине и вышел на рынки США, стран Евросоюза и других. Его украшения носят украинские и мировые селебрити, в частности, певица Надежда Дорофеева, основательница группы ONUKA Наталья Жижченко и французская исполнительница Zaz. В 2025 году голливудский актер Орландо Блум появился в эфире BBC с браслетом, созданным KOCHUT совместно с реабилитационным центром UNBROKEN в поддержку украинских защитников.