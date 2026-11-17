В чем Брэд Питт и Инес де Рамон появились на премьере

В понедельник, 16 ноября, в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Новые злополучные приключения Клиффа Бута". Питт пришел на мероприятие вместе с 33-летним дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон.

Пара, которая вместе с 2022 года, не скрывала нежности друг к другу. Они держалась за руки, улыбалась и общалась, позировав фотографам на красной дорожке.



Для выхода 62-летний актер выбрал темно-синий свитер и брюки в тон, а также длинное двубортное пальто. Образ дополнили солнцезащитные очки квадратной формы, а волосы он зачесал назад.

Инес позировала в длинном кремовом платье с глубоким декольте и вырезами в зоне талии. Она оставила темные волосы распущенными, уложив их волнами.

Инес де Рамон и Брэд Питт на премьере в Лос-Анджелесе (фото: Getty Images)

О чем новый фильм Брэда Питта

В ленте актер возвращается к роли Клиффа Бута - каскадера, которого он сыграл в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

События разворачиваются в 1977 году, восемь лет спустя после истории предыдущей ленты. В центре сюжета - жизнь Бута после его встречи с семьей Мэнсона.

По официальному описанию, герой больше не работает каскадером, а зарабатывает на жизнь барменом и киномехаником. В то же время он решает проблемы голливудских знаменитостей, используя свои необычные способности и не всегда законные методы.

Кроме Питта, в фильме также сыграли Элизабет Дебики, Скотт Каан, Ягья Абдул-Матин II, Карла Гуджино, Мэтт Грюм и Джей Би Тадена.

Напомним, что образ Клиффа Бута принес Питту "Оскар". В 2020 году он получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.

Режиссером нового фильма стал Дэвид Финчер, а автором сценария - Тарантино. В украинских кинотеатрах премьера состоится 25 ноября. Также фильм появится на Netflix 23 декабря 2026 года.