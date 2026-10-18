С мехом и золотой рукой: Schiaparelli продает необычный клатч за 10 тысяч евро

Модный дом Schiaparelli предлагает уникальный клатч "Рука в руку" (Hand-in-Hand), сочетающий фактурный мех, кожу ягненка и скульптурный декор. Главной особенностью аксессуара является золотая рука со стразами, обхватывающая пальцы владельца сумки.

Как выглядит клатч Schiaparelli

Ширина сумки составляет 20 сантиметров, высота – 12 см, а глубина – 5 см. Снаружи она изготовлена из овчины с мехом, а внутри украшена кожей ягненка. Подложка выполнена в красном цвете.

Главной деталью дизайна стала металлическая рука золотистого цвета, охватывающая пальцы. Выразительности аксессуара придают ногти, украшенные объемными стразами.

Клатч "Рука в руку" (коллаж: РБК-Украина)

Именно ухватившись за ручку, можно держать клатч в руке. Такой дизайн соответствует эстетике Schiaparelli, для которой характерны сюрреалистические мотивы, нестандартные формы и внимание к декоративным элементам.

Сколько стоит необычная сумка

На официальном сайте Schiaparelli клатч представлен под названием Pochette Main dans la main. Его цена составляет 9700 евро, что составляет почти 490 тысяч гривен. Модель доступна только в физических магазинах.



Какие еще есть клатчи "Рука в руку"

Клатч впервые представили на показе весенне-летней коллекции Schiaparelli 2026 года, а его меховую версию – в коллекции осень-зима 2026/2027 The Sphynx.

За 10 900 евро можно приобрести модель из черной телячьей кожи и золотой рукой со стразами или вариант в серо-коричневом оттенке за 9700 евро.