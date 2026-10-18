С мехом и золотой рукой: Schiaparelli продает необычный клатч за 10 тысяч евро

Сумка напоминает произведение искусства благодаря необычной металлической детали
Модный дом Schiaparelli предлагает уникальный клатч "Рука в руку" (Hand-in-Hand), сочетающий фактурный мех, кожу ягненка и скульптурный декор. Главной особенностью аксессуара является золотая рука со стразами, обхватывающая пальцы владельца сумки.
Детальнее о модном произведении рассказывает Wave RBC.UA.
Ширина сумки составляет 20 сантиметров, высота – 12 см, а глубина – 5 см. Снаружи она изготовлена из овчины с мехом, а внутри украшена кожей ягненка. Подложка выполнена в красном цвете.
Главной деталью дизайна стала металлическая рука золотистого цвета, охватывающая пальцы. Выразительности аксессуара придают ногти, украшенные объемными стразами.
Именно ухватившись за ручку, можно держать клатч в руке. Такой дизайн соответствует эстетике Schiaparelli, для которой характерны сюрреалистические мотивы, нестандартные формы и внимание к декоративным элементам.
На официальном сайте Schiaparelli клатч представлен под названием Pochette Main dans la main. Его цена составляет 9700 евро, что составляет почти 490 тысяч гривен. Модель доступна только в физических магазинах.
Клатч впервые представили на показе весенне-летней коллекции Schiaparelli 2026 года, а его меховую версию – в коллекции осень-зима 2026/2027 The Sphynx.
За 10 900 евро можно приобрести модель из черной телячьей кожи и золотой рукой со стразами или вариант в серо-коричневом оттенке за 9700 евро.