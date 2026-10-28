Червь, Фиона и Медуза: 10 самых эффектных костюмов Хайди Клум на Хэллоуин

Медуза Горгона, 2025

В 2025 году Клум превратилась в Медузу Горгона с чешуйчатым телом, длинным хвостом и механическими змеями на голове.

Они двигались независимо друг от друга, придавая образу жуткой реалистичности.

Над костюмом работало более 15 специалистов, а подготовка длилась шесть месяцев.

Том Каулиц дополнил перевоплощение жены образом Персея, окаменевшего с точки зрения Медузы.

ET, 2024

Клум и Каулиц выбрали парные образы ET - персонажа фильма Стивена Спилберга. Костюмы создавали круглый год: над ними работала команда из 30 мастеров спецэффектов.

Специалисты воспроизвели мельчайшие детали инопланетян - от глаз до ногтей - и добавили механизмы, которые обеспечивали движение. Само перевоплощение перед вечеринкой заняло по семь часов у каждого из супругов.

Павлин, 2023

В этот раз костюм стал целым перформансом. Клум появилась в синем обжатом наряде и с реалистичной головой птицы, а ее пышное оперение изображали десять артистов Cirque du Soleil.

Акробаты в зеленых костюмах меняли позы и образовывали вокруг модели живой хвост.

Том Каулиц также поддержал тему - он пришел в костюме гигантского яйца.

Червь, 2022

Один из самых известных выходов Клум - гигантский червь с ребристым телом. Костюм почти полностью скрывал модель, оставляя видимой лишь небольшую часть лица.

Клум позировала на полу и даже давала интервью лежа. Каулиц примерил образ рыбака, поэтому вместе супруги разыграли историю о рыбалке с очень большой наживкой.

Инопланетное существо, 2019

Для своей 20-й гэловинской вечеринки Клум выбрала образ на грани фантастики и бодигорора.

Накладные мышцы, бутафорские органы, оголенный мозг и механические детали создавали облик существа с другой планеты.

Подготовка перед выходом продолжалась более 12 часов. Часть процесса можно было наблюдать в витрине магазина Amazon в Нью-Йорке. Каулиц дополнил историю костюмом окровавленного астронавта.

Фиона из "Шрека", 2018

Зеленая кожа, характерные уши и рыжие волосы - в 2018 году Клум воспроизвела Фиону из "Шрека". Посредством грима и накладок модель изменила черты лица и пропорции тела.

Рядом с ним был Каулиц в роли Шрека. Пара прибыла на вечеринку в карете в форме луковицы, а композицию дополнил коляску с маленькими ограми.

Оборотень из "Thriller", 2017

В 2017 году супермодель вдохновилась клипом Майкла Джексона "Thriller". Для перевоплощения ей создали заостренные мохнатые уши, клыки, когти и сложный грим, а узнаваемой деталью стала красно-желтая куртка.

Клум также исполнила на вечеринке танец из клипа - так костюм превратился в полноценный сценический номер.

Джессика Рэббит, 2015

Рыжие волосы, красное платье и преувеличенный силуэт - Клум воспроизвела Джессику Реббит, использовав накладки для лица и тела. Они изменили форму губ, скул и фигуру модели, приблизив ее к рисованному персонажу.

Платье создал дизайнер Кристиан Сириано. Над замыслом работали около восьми месяцев, а на перевоплощение в день вечеринки ушло около десяти часов.

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Летняя версия себя, 2013

В 2013 году Клум показала, как могла бы выглядеть спустя несколько десятилетий. Седые волосы, трость, морщины и пигментные пятна сделали перевоплощение особенно убедительными.

Гримеры продумали и детали на теле - в частности, воспроизвели выпуклые вены на ногах. Именно это внимание к мелочам помогло полностью изменить облик супермодели.

Хайди Клум (фото: Getty Images)

"Человек без кожи", 2011

Один из самых жутких образов Клум напоминал анатомическую модель. Обжатый костюм с подробным изображением мышц создавал иллюзию тела без кожи, а грим на лице продолжал этот эффект.

Выход тоже продумали: на красную дорожку Клум вывезли на медицинской каталке. Да даже появление перед фотографами стало частью образа.