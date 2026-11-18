Что известно о рождественском поп-апе GUNIA в Париже

Временное пространство бренда будет работать с 10 ноября по 4 января. Оно находится на третьем этаже универмага Printemps Haussmann.

В поп-апе представили подборку изделий из рождественской коллекции "Рябчик". Среди них - керамические предметы, украшения и аксессуары.

По словам бренда, линейка вдохновлена редкими украинскими вышитыми рушныками.

"Среди них - персонализированное полотенце из Черниговщины, посвященное верной семейной собаке. Его образ в украинской традиции символизирует преданность, защиту и интуицию", - отметили в публикации.

Посетить пространство могут как жители Парижа, так и туристы, желающие познакомиться с украинским дизайном во время рождественского сезона.

Что известно о GUNIA Project

Украинский бренд был основан в 2019 году дизайнерами Наталией Каменской и Марией Гаврилюк. Его концепция базируется на исследовании украинского культурного наследия, народного искусства и традиционных ремесел.

В ассортименте есть керамика, украшения, одежда, аксессуары и предметы декора. Бренд также сотрудничает с более чем 150 мастерами из разных регионов Украины, поддерживая ручное производство и локальные ремесленные традиции.