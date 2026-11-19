Хейли Бибер повторила культовый образ Кэролин Бессетт-Кеннеди из 90-х
Хейли Бибер отдала дань стилю Кэролин Бессетт-Кеннеди, выбрав для появления на саммите DealBook Summit образ, вдохновленный одним из известнейших выходов иконы минимализма 1990-х.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Vogue.
Как Бибер воспроизвела образ Кэролин Бессетт-Кеннеди
Для появления на сцене в Lincoln Center в Нью-Йорке Хейли выбрала жакет Yohji Yamamoto из коллекции весна-лето 1998 года. Он имеет воротник-стойкую, полупрозрачную спину и рукава, а также ряд пуговиц спереди.
В подобном жакете Кэролин появилась на благотворительном мероприятии Robin Hood Foundation в 1998 году. Тогда она соединила его с белой льняной юбкой.
Хейли также выбрала белую юбку миди, но в другой стилизации. Вместо нюдовых туфель с заостренным носком, как у Бессетт, модель обула черные классические каблуки.
Завершили образ обруч для волос и лаконичные аксессуары.
Принадлежал ли жакет Кэролин Бессетт-Кеннеди
Несмотря на сходство двух образов, жакет Хейли не является оригинальной вещью из гардероба Кэролин. Представитель модели подтвердил, что учредительница Rhode не одалживала и не покупала ту же вещь. Оригинальную версию продали на аукционе в марте 2026 года за 12 500 долларов.
К слову, Джастин Бибер в этот день поддерживал жену за кулисами мероприятия, наблюдая за ее выступлением и не скрывая чувств к любимой.
Для выхода в свет он выбрал образ в стиле кэжуал с черной рубашкой, кожаной курткой и очками собственного бренда SKYLRK.