Gaptuvalnya представила осенне-зимнюю коллекцию "Розы на перроне": как она выглядит
Украинский бренд Gaptuvalnya представил новую коллекцию одежды и аксессуаров, вдохновленную ретропной 1960-х годов о любви, разлуке и встречах. В ней объединили традиционные орнаменты, вышивку крестиком и насыщенные цвета.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Чем вдохновлялась Gaptuvalnya
Коллекция была посвящена Дню железнодорожника. В ней перрон стал символом места встреч и прощаний, где пересекаются личные истории людей. Бренд проводит параллель с современными реалиями, когда из-за эвакуации, задержек и постоянных изменений маршрутов разлуки и ожидания стали частью повседневной жизни.
Названия моделей также отсылают в строки песни "Троянди на пероні". Среди них - "Панна", которая швырнула цветы, "Плачущие встречи", "Поцелуи", которые кто-то дарит кому-то, и "Розы", кричащие к людям лепестками.
Какие вещи вошли в коллекцию
В линейке прослеживается характерное для бренда направление с монохромными орнаментами "белым по белому". В то же время там появились красные и темные оттенки, а среди материалов - лен, бархат и шерсть.
Одной из основных деталей стали продольные рельефные орнаменты, выполненные в технике крестика. Они напоминают длинные линии железнодорожных перронов, вдоль которых люди ждут родных, друзей и любимых.
Между орнаментами разместили изображения роз, символизирующих чувства, сохраняющиеся несмотря на расстояние и тревогу.
В ассортимент вошли блузы и платья с кружевными воротничками и нарукавниками. Благодаря вшитым ремешкам их форму можно изменять.
Также бренд представил кептарики в трех вариантах - укороченном, с баской и с карманами. Коллекцию дополнили удлиненная юбка, шерстяные кептарики и аксессуары - баска, платки и кармашек.