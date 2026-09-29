Фигуры миллиардеров на спинах и 99 моделей: Matières Fécales устроили показ-протест в Париже

От одного процента к остальному миру

Предыдущая коллекция Matières Fécales называлась "One Percent" и высмеивала жадность, власть и образ жизни самых богатых людей.

На этот раз дизайнеры Steven Raj Bhaskaran и Hannah Rose Dalton обратились к тем, кто принадлежит остальным 99 процентам.

Для шоу пригласили 99 моделей из небелых сообществ. Среди них были родственники, друзья и постоянные сотрудники дизайнеров.

Вдохновением стали детство Bhaskaran в социальном жилье Монреаля, а также разные культуры и религии, окружавшие его в юности.

"Мы говорим от имени многих людей, у которых нет голоса на этой арене, в этом городе, в этой среде", - пояснил дизайнер за кулисами.

Три акта: семья, община и боги

Показ состоял из трех частей - "FAMILY", "TRIBE" и "GODS".

Первый акт открыл процессия белых образов. На площади появились модели в жакетах из тюля, объемных юбках и характерных для бренда удлиненных силуэтах.

Коллекцию дополнило сотрудничество с Christian Louboutin – обувь, похожая на обычные вьетнамки, получила изогнутый подбор и превратилась в авангардную пару.

В конце этой части Steven Raj Bhaskaran вышел на подиум вместе со своей мамой, сестрой и племянницей - все они были одеты в белое.

Во втором акте "TRIBE" настроение резко изменилось. Модели группами двигались по площади, напоминая участников протестного шествия.

В коллекции появились милитари-комплекты из тюля и твида, состаренные кожаные накидки, рваный трикотаж цвета хаки и панковые детали.

Эту часть завершили три женщины в драпированных платьях красного, белого и синего цвета.

Образы в оттенках французского флага стали посвящением матерям, нередко оказывающимся на передовой борьбе за права своих семей и общин.

Миллиардеры на спинах моделей

Финальный раздел GODS объединил сложную ручную работу, кутюрные техники и переосмысленные исторические силуэты.

В кульминации модели обошли статую Республики, унося на спинах гиперреалистичные фигуры миллиардеров.

Этот образ продолжил сатиру предыдущей коллекции бренда и буквально продемонстрировал, на чьих плечах держится состояние самых богатых.

Социальная тема шоу не ограничилась подиумом. Часть средств от продаж коллекции Matières Fécales передадут французской некоммерческой организации La Maison d'Allanah, которая помогает с жильем ЛГБТКИА+ беженцам.