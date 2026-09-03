Евгений Кот, Оля Полякова и другие: как оделись гости первого дня Ukrainian Fashion Week SS27

Дмитрий и Ирина Монатик

Супруги посетили показ новой коллекции The COAT by Katya Silchenko. Пара выбрала черный цвет как основной для своих образов, а Ирина добавила акцент с помощью бежевой накидки с бахромой.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева

Известный хореограф Евгений Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева, также посетили показ The COAT by Katya Silchenko. Евгений выбрал монохромный черный костюм, а Наталья – фактурное мини-платье светло-зеленого цвета от бренда MonBlanche.

Оля Полякова

Певица для показа выбрала длинное платье насыщенного винного цвета с длинными перчатками и открытым животом. Из аксессуаров только одно колье, а образ дополнили нежный макиж и укладка с мягкими волнами.

Марина Мартынов

Персональная и fashion-стилистка, основательница школы PUMP YOUR STYLE STUDIO и платформы для fashion экспертов FÉMATCH, бывшая fashion-редактор Марина Мартынов выбрала нежный и элегантный образ от ANNA OCTOBER – длинное платье и кейп с бахромой кремового цвета. Из аксессуаров – короткие перчатки на пальце, клатч в цвет образа и массивные серьги.

Виктория Жур

Стилистка также остановилась на светлых цветах в образе: она выбрала топ-он The Coat, а сверху – шелковое тренч-платье от Iam. Акцент добавили черное массивное колье на шею, черные туфли-лодочки и зеленая мини-сумочка с анималистическим принтом.

Ольга Галушка-Грабовская

Ольга также присутствовала на показе The Coat by Katya Silchenko, для которого остановилась на ярком вечернем образе. Она одела платье насыщенного красного цвета Magda Butrym, яркую обувь от Valentino и сумочку Rabanne.

Юлия Ермолаева

Ее образ был изысканный и элегантный – бизнес-леди и фэшн-инфлюэнсерша надела розовый приталенный костюм от бренда The COAT, а под низ блестящий топ со стразами. Аккуратный и нежный макияж и волосы, уложенные мягкими волнами, дополнили ансамбль.

Вера Дуплава

Стилистка и фэшн-креаторка собрала интересный и яркий образ. За основу она взяла платье прямого кроя с массивными цветами от Podyh и добавила яркий акцент и театральность с помощью зеленых кожаных перчаток Klats и сумочки в цвет от Spogad.

Рита Молчанова

Дизайнер бренда Grains De Verre также выбрала яркие цвета – юбку неоново-желтого цвета с трендовой в этом сезоне баской, туфли одного цвета с юбкой, сумку в тон и много массивных акцентных колечек и колье.