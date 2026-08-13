Элина Свитолина и SOLO for Diamonds представили украшения из выращенных бриллиантов

Что известно о коллекции SOLO by Elina Svitolina

Все украшения, среди которых кольцо, теннисный браслет, колье и кафе, изготовлены из белого золота и инкрустированы выращенными бриллиантами. В дизайне SOLO по-новому переосмысливают традиционные элементы теннисной эстетики.

Так, браслет получил новое прочтение. Вместо традиционного ряда одинаковых камней в нем объединили бриллианты разных форм огранки - маркиз, эмеральд, овал, груша и сердце.

Особым элементом стала бриллиантовая буква S, символизирующая сочетание названий SOLO и Svitolina. В то же время украшение можно персонализировать - выбрать модель без буквы или добавить собственную.

Элина Свитолина (фото: SOLO for Diamonds)

Еще одним ключевым украшением стало двойное кольцо с центральным выращенным бриллиантом огранки "груша" и россыпью мелких камней.

"Такая долгожданная общая коллекция вместе с SOLO. Для меня она о любви к себе и своему делу, о силе, которая рождается благодаря дисциплине. Каждая победа состоит из тысяч маленьких шагов, и мне хотелось, чтобы эти украшения напоминали именно об этом", - поделилась Элина Свитолина.

Элина Свитолина в украшениях (фото: SOLO for Diamonds)

Главные смыслы коллекции и благотворительная цель

SOLO by Elina Svitolina продолжает направление бренда, в котором ювелирные украшения создают в сотрудничестве с известными людьми, переосмысливая их ценности, опыт и личные истории.

Коллаборация напоминает, что настоящая сила не всегда громкая. Она проявляется в ежедневном выборе не сдаваться, продолжать двигаться вперед и оставаться верным себе.

Бренд также сообщил, что часть прибыли от продажи каждого украшения из коллекции направят на благотворительность.