Дуа Липа показала, с чем носить тренч осенью: стильный выход в Нью-Йорке

Как Дуа Липа предлагает носить тренч осенью

Главным элементом ее образа стал длинный тренч цвета хаки. Под него она надела белую футболку и широкие белые брюки.

Эффектности образу добавили черный ремень с массивной пряжкой, кожаные ботинки на каблуке и темные очки.

Темные аксессуары создали контраст со светлой одеждой, благодаря чему аутфит получился сбалансированным.



В чем был Каллум Тернер

На прогулке влюбленные продемонстрировали разные подходы к повседневному стилю. Актер выбрал более спортивный вариант повседневной одежды.

Он появился в темно-серой футболке и шортах с символикой футбольного клуба, а дополнил образ белыми носками, кроссовками с желтыми деталями и очками.



С чем еще носить тренч осенью

Пример Липы показывает, что тренч цвета хаки не обязательно совмещать только с темными вещами. Светлые цвета помогают разнообразить осенний гардероб и сделать верхнюю одежду основой для стильных комбинаций.

Один из интересных вариантов - совместить его с синими джинсами, базовым верхом, кедами или ботинками коричневого цвета. Такой комплект подойдет для прогулок и повседневных дел.

С чем носить тренч осенью 2026 (фото: instagram.com/jeanne_andreaa)

А сочетание тренча с молочными брюками, светлым свитером и обувью в коричневых оттенках поможет создать более яркую осеннюю палитру.

Для более расслабленного, но все еще сдержанного образа можно выбрать черные брюки, яркую клетчатую рубашку и ботинки на массивной подошве.

Еще один вариант - носить тренч с трикотажным платьем, шортами и сапогами.