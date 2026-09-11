"Друг" для военных: Багинский и Вакарчук запустили благотворительную коллаборацию
Дизайнер Руслан Багинский и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук представили общий проект "Друг". Это серия бейсболок, прибыль от продажи которых планируется направить на протезирование украинских военных в центре UNBROKEN.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный анонс Ruslan Baginskiy.
Почерк Вакарчука и отсылка к "Модели"
Для проекта Вакарчук написал слово "Друг" от руки. Команда бренда воспроизвела эту надпись в вышивке на бейсболках.
Отдельно представили коллекционную версию - синюю, с оранжевой вышивкой и подписями соавторов.
Такое цветовое сочетание отсылает к оформлению альбома "Модель" группы "Океан Эльзы".
Упаковку для этой серии сделали в форме аудиокассеты.
Багинский и Вакарчук создали бейсболки в поддержку протезирования военных (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Песня "Друг" также входит в "Модель" - альбом, вышедший в 2001 году.
Куда направят прибыль
По сообщению бренда, 100% дохода от продаж передадут Национальному реабилитационному центру UNBROKEN.
Заявленное назначение средств - современное протезирование украинских военных.
UNBROKEN работает во Львове и помогает украинцам, которые получили ранения в результате войны.
Среди направлений работы - лечение, протезирование, физическая и психологическая реабилитация и возвращение к повседневной жизни.
По данным центра, с начала полномасштабного вторжения там прошли лечение более 27 тысяч раненых украинцев, в том числе детей.