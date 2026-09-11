"Друг" для военных: Багинский и Вакарчук запустили благотворительную коллаборацию

Почерк Вакарчука и отсылка к "Модели"

Для проекта Вакарчук написал слово "Друг" от руки. Команда бренда воспроизвела эту надпись в вышивке на бейсболках.

Отдельно представили коллекционную версию - синюю, с оранжевой вышивкой и подписями соавторов.

Такое цветовое сочетание отсылает к оформлению альбома "Модель" группы "Океан Эльзы".

Упаковку для этой серии сделали в форме аудиокассеты.

Багинский и Вакарчук создали бейсболки в поддержку протезирования военных (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Песня "Друг" также входит в "Модель" - альбом, вышедший в 2001 году.

Куда направят прибыль

По сообщению бренда, 100% дохода от продаж передадут Национальному реабилитационному центру UNBROKEN.

Заявленное назначение средств - современное протезирование украинских военных.

UNBROKEN работает во Львове и помогает украинцам, которые получили ранения в результате войны.

Среди направлений работы - лечение, протезирование, физическая и психологическая реабилитация и возвращение к повседневной жизни.

По данным центра, с начала полномасштабного вторжения там прошли лечение более 27 тысяч раненых украинцев, в том числе детей.