Донателла Версаче запускает новый бренд о моде и красоте

Когда будет запуск продукта

Название нового бренда пока не раскрывают. Известно, что первый запуск будет связан с beauty-категорией, а детали о бренде и первых продуктах компания планирует представить в ближайшие месяцы. По данным Vogue, запуск продуктов ожидается в 2027 году.

"Я всегда вдохновлялась следующим поколением - в музыке, кино, искусстве и, конечно, моде", - заявила Версаче.

По ее словам, новый проект даст ей возможность работать с младшей аудиторией по-новому - через моду и красоту.

В новом бизнесе Донателла будет отвечать за креативное видение, айдентику, продукты, коллаборации и общее культурное направление. Revolve, со своей стороны, обеспечит технологическую платформу, операционную инфраструктуру, маркетинг, потребительскую аналитику и доступ к международной аудитории.

Донателла Версаче (фото: instagram.com/Donatella_Versace)

Первый этап запуска охватит США, Латинскую Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. В компании также отмечают, что хотят создать не только магазин, но и цифровую платформу, которая будет сочетать моду, красоту, развлечения, контент, креаторов и сообщество.

Что это даст Revolve

Для Revolve это не 1-ый проект в сфере beauty. Во II квартале 2026 года компания сообщала о запуске косметического продукта Grow-Good, созданного в партнерстве с Cardi B.

За этот же квартал чистые продажи Revolve Group составили $347,4 млн, что на 12% больше, чем годом ранее.

Донателла Версаче запускает новый бренд (фото: instagram.com/Donatella_Versace)

Новый проект станет первым крупным самостоятельным креативным бизнесом Донателлы после ее перехода от роли креативного директора Versace к статусу главной амбасадорки бренда в 2025 году. В марте 2025 г. стало известно, что ее в должности креативного директора Versace заменит Дario Витале.

Донателла возглавила творческую часть Versace после смерти своего брата Джанни в 1997 году и почти три десятилетия была одной из ключевых фигур в формировании современного образа бренда. Теперь дизайнер будет использовать собственное имя и творческое видение уже в отдельном проекте, созданном вместе с Revolve.