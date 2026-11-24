Уникальное творение Dior

Новинку выпустили ограниченным тиражом - всего пять пронумерованных экземпляров в мире.

В основе дизайна - узнаваемая амфорообразная форма флакона J'adore. Его шейку и крышечку украсили 2100 выращенными в лаборатории бриллиантами общим весом 52 карата.

Камни образуют своеобразную бриллиантовую реку, окутывающую золотистые изгибы флакона. Для создания декоративного элемента использовали традиционную технику литья по выплавляемой модели.

J'adore (фото: dior.com)

J'adore (фото: dior.com)

Главная деталь

Особенной деталью стала прозрачная стеклянная область в верхней части флакона. Внутри нее разместили еще один бриллиант весом 2,2 карата с огранкой бриолет, имеющий 231 грань.

Камень будто свободно парит внутри стекла. Для его фиксации Dior применил запатентованную технологию высокоточного производства.

Внутри флакона объемом 200 мл содержится аромат L'Or de J'adore, созданный Франсисом Куркджяном - директором по парфюмерному творчеству Dior. Таким образом, J'adore Diamond River сочетает в себе высокую парфюмерию, ювелирное мастерство и инновационные технологии.

J'adore (фото: dior.com)

J'adore (фото: dior.com)