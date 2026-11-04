Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов
Рождественские праздники уже на носу, а значит, время формировать вишлист и думать над подарками. Специально к праздникам бренды традиционно подготовят адвент-календари с разнообразным наполнением – от косметики до острых соусов – чтобы можно было растянуть праздник и каждый день открывать мини-подарок.
Wave RBC.UA собрал подборку косметических адвент-календарей от мировых брендов.
Dior — Le 30 Montaigne Advent Calendar
- Стоимость: $800
- Наполнение: 24 ячейки с косметикой, парфюмерией и уходом
Сделано в форме счастливой звезды Dior с рождественской композицией в центре, стилизованной под пряничный домик. Содержит 24 ячейки с продуктами бренда, включая духи J'adore и Miss Dior, блеск для губ, уходовую косметику и ароматическую свечу.
Адвент-календарь от Dior (фото: dior.com)
DOLCE&GABBANA BEAUTY ADVENT CALENDAR
- Стоимость: $595
- Наполнение: 24 ячейки с косметикой, парфюмерией и уходом
Внешний авент-календарь Dolce&Gabbana Beauty вдохновлен фасадом Dolce&Gabbana Metropol в Милане и сделан в форме золотистой коробочки с ячейками. Внутри – 24 косметических, парфюмерных и уходовых продукта.
Адвент-календарь от Dolce&Gabbana Beauty (фото: dolcegabbana.com)
MAC Cosmetics - 24 Days of MAC Icons
- Стоимость: $250
- Наполнение: 24 ячейки с полноразмерными и миниатюрными продуктами
Адвент-календарь от MAC содержит 24 ячейки с топовыми позициями бренда: помадами, блесками для губ, тенями, подводками и другими. Среди подарков есть как миниатюры, так и полноразмерные форматы.
Адвент-календарь MAC (фото: maccosmetics.com)
Charlotte Tilbury — Hollywood Beauty Wonderland
- Стоимость: $220
- Наполнение: 15 ячеек с декоративной косметикой.
Адвент-календарь от Charlotte Tilbury в красно-золотистой коробочке содержит 15 продуктов декоративной и уходовой косметики, включая 4 полноразмерные и мини-косметичку, которую можно использовать как шарм на сумку.
Адвент-календарь от Charlotte Tilbury (фото: charlottetilbury.com)
Jo Malone – Christmas Kist Advent Calendar
- Стоимость: $495
- Наполнение: 25 ячеек с духами и уходом для тела
Календарь от Jo Malone выглядит как ящик, с коробочками, чулками и мешочками внутри, в каждом из которых спрятан дух, уход для тела или ванны или ароматическая свеча. Кроме этого, бренд также подготовил уменьшенную версию календаря на 12 дней стоимостью $250.
Адвент-календарь от Jo Malone (фото: jomalone.co.uk)
Byredo — Advent Calendar
- Стоимость: $955
- Наполнение: 25 ячеек с парфюмерией, декоративной и уходящей косметикой
Byredo предлагает 25 дней ежедневных подарков: духов, макияжа, ухода за телом, ароматических свечей и т.д. Среди предложений как полноразмерные продукты, так и миниатюры, спрятанные в яркой сине-розовой коробочке.
Адвент-календарь от Byredo (фото: byredo.com)
Acqua di Parma - Advent Calendar
- Стоимость: $1022
- Наполнение: 24 ячейки с ароматами, уходом за телом и домом
Один из самых красивых календарей этого года, сделанный по мотивам Grand Hotel Sprezzatura – воображаемой гостиницы в Доломитах. Коробочка сделана из двух частей и напоминает гостиницу, в которой окна открываются снаружи и внутрь. Содержит 24 продукта: ароматы и уход за телом.
Адвент-календарь от Acqua di Parma (фото: acquadiparma.com)
Diptyque - Advent Calendar
- Стоимость: $525
- Наполнение: 25 ячеек духов, ухода за телом и ароматических свечей
Адвент от Diptyque выглядит как лесная история, созданная художником Жан-Симоном Рохом. В наборе – 25 ячеек с ароматическими свечами, духами и уходом за телом.
Адвент-календарь от Diptyque (фото: diptyqueparis.com)
Sisley Paris — Advent Calendar Marie-Victoire de Bascher
- Стоимость: $895
- Наполнение: 25 ячеек с уходящей косметикой
Sisley создали адвент в коллаборации с французской дизайнером Мари-Виктуар де Башер и превращает Париж в волшебный сад со сказочными цветами. Каждая ячейка также разрисована яркими и цветными иллюстрациями.
Адвент-календарь от Sisley (фото: sisley-paris.com)
Sephora Favorites
- Цена: $105
- Наполнение: 25 ячеек с декоративной и уходящей косметикой
Sephora собрала коллекцию бестселлеров декоративной и уходовой косметики от таких брендов как Anastasia Beverly Hills, Fenty Beauty, Kiehl's, Kérastase и другие. В наборе есть как миниатюры, так и полноразмерные продукты.
Адвент-календарь от Sephora (фото: sephora.com)