Coperni прекращает существование: редкое платье Беллы Хадид и другие знаковые творения бренда

Почему Coperni прекращает работу

По словам дизайнеров, в последние месяцы они пытались сохранить бренд и урегулировать конфликт с компанией Tomorrow, которая была его акционером и дистрибьютором.

Договориться сторонам так и не удалось. В результате Coperni SAS объявила о прекращении деятельности.

"Эти восемь лет были невероятными. Мы смогли претворить в жизнь наши идеи, познакомиться с незабываемыми людьми и пережить моменты, о которых даже не решались мечтать, когда только начинали этот путь", - отметили соучредители бренда.

В прощальном заявлении Арно и Себастьен поблагодарили всех, кто поддерживал бренд в течение восьми лет - покупателей, моделей, знаменитостей, стилистов, фотографов, партнеров, команд и производителей. Дизайнеры отметили, что гордятся созданным вместе и благодарны за возможность воплотить идеи, о которых раньше даже не решались мечтать.

"Спасибо, что помогли воплотить этот бренд в жизнь и сделали его значительно больше, чем мы двое могли бы создать самостоятельно. Мы гордимся тем, что создали вместе, и рады, что смогли разделить эту историю с вами. До скорой встречи", - отметили они.



Что известно о конфликте

В феврале 2026 года бренд отказался от участия в Неделе моды в Париже, объяснив это тем, что отношения с Tomorrow Ltd. существенно ухудшились и у компании больше нет ресурсов для дальнейшего развития.

В марте Tomorrow была продана компании Progetto 11, материнской структуре итальянской e-commerce-компании The Level Group. После этого Ваян и Мейер пытались вернуть контроль над Coperni, однако безуспешно.

В июне 2026 года бренд получил защиту от кредиторов через Парижский суд. Это давало надежду на начало процедуры выкупа компании, но сохранить бизнес не удалось.

Чем прославился бренд Coperni

Арно Ваян и Себастьен Мейер познакомились во время учебы в Mod'Art International. В 2013 году они основали Coperni Femme: Мейер отвечал за творческое направление, а Ваян занимался бизнес-частью.

Название бренд получил в честь астронома Николая Коперника. Уже в 2014 году дизайнеры завоевали премию Creative Label Prize от ANDAM, а в следующем году стали финалистами LVMH Prize.

Впоследствии они возглавили творческое направление французского модного дома Courrèges, временно приостановив работу над собственной маркой. В 2018 году дизайнеры вернулись в Coperni, сделав ставку на минимализм, четкие линии, архитектурные силуэты и сочетание моды с технологиями.

Swipe Bag

Одним из известнейших изделий бренда стала сумка Swipe Bag. Ее форма напоминает жест разблокировки экрана iPhone. Позже дизайнеры выпускали разные версии аксессуара, в частности из веганской кожи на основе яблок, прозрачного стекла, золота и фрагмента лунного метеорита.



Платье из жидкой ткани для Беллы Хадид

Наибольший резонанс Coperni получил в 2022 году во время показа весенне-летней коллекции 2023 года в Париже. Тогда Белла вышла на подиум в белье, после чего специалисты распылили на ее тело специальный материал от испанской компании Fabrican. Он постепенно застыл, образовав платье на глазах у зрителей белое платье.



Роботизированные собаки

В следующем сезоне дизайнеры снова удивили публику: на подиуме появились роботизированные собаки, которые помогали моделям. Так Ваян и Мейер продолжили исследовать взаимосвязь моды, технологий и человека.



Показ в Диснейленде

Кроме того, бренд запомнился показом весенне-летней коллекции 2025 года в парижском Диснейленде. В сотрудничестве с Disney дизайнеры представили вещи и аксессуары с узнаваемыми мотивами, в том числе сумку и обувь с ушками Микки Мауса, а среди участниц действа была Кайли Дженнер.