Черное мини и красные платья: Ким Кардашян и ее племянницы показали образы в китайском стиле

Какие фото показала Ким Кардашян

Новую подборку по путешествию звезда опубликовала 14 октября. Первый кадр она посвятила собственному образу: Ким позирует у барной стойки в черном мини-платье с высоким воротником и короткими рукавами.

Наряды она дополнила босоножками со шнуровкой, а волосы собрала в высокий пучок.

На следующих фотографиях появились трое двоюродных сестер: 8-летняя Чикаго Вест, дочь Ким и Канье Веста, ее ровесница Тру Томпсон, дочь Хлои Кардашян и Тристана Томпсона, и 9-летняя Дрим - дочь Роба Кардашяна и Блэк Чак.

Племянницы Ким Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для совместных кадров девушки одели красные платья в китайском стиле - с высокими воротниками, короткими рукавами и золотистыми узорами.

Образы дополнили похожими прически с собранными волосами и прядями у лица.

Кроме постановочных фотографий Кардашян поделилась повседневными моментами: дети едят McDonald's в гостиничном номере и смеются, бегая по коридорам.

Как семья провела путешествие по Азии

Ранее Ким показывала фотографии с Большой Китайской стены. Там она позировала вместе с дочерью, племянницами, сестрой Хлои и мамой Крис Дженнер.

Для части кадров семья использовала бумажные зонты.

Сама Кардашян выбрала для этого выхода длинное платье с открытыми плечами и узором в темно-синих и землистых оттенках.

Ким Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Крис Дженнер появилась в платье с цветочным принтом, а Хлои соединила черное платье с белыми кроссовками.

Семейство Кардашян в Китае (фото: instagram.com/kimkardashian)

Маршрут семейного путешествия также охватил Шанхай и Токио. В Китае семья посетила Шанхайский Диснейленд, а в Японии - пространство цифрового искусства teamLab Planets.