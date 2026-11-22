Какие вещи лучше всего покупать на Черную пятницу

По мнению экспертки, этот период лучше подходит для запланированных покупок, особенно если речь идет о качественных вещах, которые будут оставаться актуальными несколько сезонов. Среди них - пальто, обувь, сумки и базовая одежда.

В то же время Галина не советует покупать трендовые вещи только потому, что на них снизили цену. Ведь то, что сегодня кажется актуальным, не обязательно оставаться таковым в следующем сезоне. Кроме того, иногда более выгодные предложения можно найти во время сезонных распродаж.

"Для меня главное правило простое: Черная пятница должна помогать экономить на нужном, а не тратить больше на ненужное", - отмечает она.

Стилистка также советует не покупать вещи, которые не подходят по размеру, фасону или не соответствуют образу жизни. Особенно это касается одежды, которую планируют носить после похудения, ждать для нее особого случая или приобрести без понимания, с чем ее сочетать.

"Вещь за 500 гривен, которую вы ни разу не одели, - это не экономия, а минус 500 гривен из вашего бюджета", - подчеркивает Денисюк.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Как избежать импульсивных покупок

Часто во время шопинга люди выбирают не только одежду, но и связывающие с ней эмоции и образы.

"Мы видим красивое платье и представляем себя на отдыхе, покупаем пиджак и мысленно уже создаем стильные образы. Но часто не учитываем собственный образ жизни, реальные потребности и вещи, которые уже есть в гардеробе", - объясняет экспертка.

Чтобы покупки были более осознанными, Галина советует формировать гардероб в соответствии со своим стилем, повседневными потребностями и образом жизни .

"Гардероб нужно формировать под свою реальную жизнь, а не под красивую картинку из Pinterest", - отмечает она.

Перед покупкой стоит мысленно составить как минимум три образа с одеждой, которая уже есть в шкафу. Если это удается без труда, новая вещь, вероятнее всего, хорошо впишется в гардероб.

Еще один способ проверить себя – ответить на вопрос: купили бы вы эту вещь за полную стоимость?

"Если нет, стоит задуматься, действительно ли она вам нужна. Ведь выгодная покупка - это не та, на которой вы больше сэкономили, а та, которую будете с удовольствием носить", - советует Галина.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Три совета, как подготовиться к Черной пятнице

Чтобы распродажи действительно помогли сэкономить, Денисюк советует заранее определить потребности и бюджет. Эксперт выделяет три основных правила:

Проведите ревизию гардероба. Просмотрите, каких вещей вам действительно не хватает, а чего достаточно. Составьте список покупок и придерживайтесь его во время распродаж.

Просмотрите, каких вещей вам действительно не хватает, а чего достаточно. Составьте список покупок и придерживайтесь его во время распродаж. Определите бюджет. Заранее решите, сколько готовы потратить и не выходите за установленные пределы. Даже самая большая скидка не стоит того, чтобы покупать вещи, которые вам не по карману.

Заранее решите, сколько готовы потратить и не выходите за установленные пределы. Даже самая большая скидка не стоит того, чтобы покупать вещи, которые вам не по карману. Оценивайте качество и практичность. Обращайте внимание на посадку, материал, актуальность вещи и возможность совмещать ее с другой одеждой. Не позволяйте проценту скидки стать главным критерием выбора.

"Я убеждена, что настоящее мастерство шопинга заключается в том, чтобы купить именно то, что вам нужно", - заключает стилистка.