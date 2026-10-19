Через шесть недель после родов: как Барбара Палвин эффектно вернулась на подиум Victoria's Secret

33-летняя Барбара Палвин приняла участие в показе Victoria's Secret Fashion Show 2026, который состоялся 18 октября в Калифорнии. Это ее первое появление на подиуме после рождения дочери Сильви, которая появилась на свет в конце сентября.

Как Барбара Палвин вышла на подиум после родов

Модель дважды выходила на подиум во время шоу. Сначала она появилась в полупрозрачном розовом пеньюаре с надписями, который дополнила объемной укладкой и макияжем в розовых оттенках.

Затем звезда дефилировала в объемных крыльях бренда, белом боди, украшенном драгоценными камнями, и ультракоротких шортах в тон.



В преддверии показа Палвин рассказала, что на момент выхода на подиум прошло шесть недель после родов. Она призналась, что чувствует себя хорошо, а возможность снова поучаствовать в шоу считает важной поддержкой женщин.

"Думаю, в США большинство людей должны возвращаться к работе уже через шесть недель. Поэтому это не такое уж большое дело. Меня вдохновляет, что команда Victoria's Secret пригласила меня на показ и что мы поддерживаем женщин", - поделилась она.



Уже традиционно на шоу Victoria's Secret модель поддерживал ее муж Дилан Спроус. Актер наблюдал за ее выходом в первом ряду и подбадривал, когда она шла по подиуму.

За месяц до события Барбара повредила ногу, поэтому Дилан очень волновался из-за того, как она будет шагать на каблуках. Впрочем, прошлая травма не помешала модели эффектно выступить на показе.



Как Палвин готовилась к возвращению на подиум

В комментарии Entertainment Tonight она дала понять, что беременность и кормление грудью заставили ее сменить свои пищевые привычки. Именно благодаря этому ей удалось быстро вернуться в форму после родов.

"Я прежде всего забочусь о здоровье своего ребенка. До беременности я ела много вредной пищи, а теперь выбираю органические продукты, покупаю их на фермерских рынках и каждый день готовлю дома. У меня было много свободного времени, и это помогло мне легче и быстрее восстановиться", - рассказала она.



Что известно об отношениях Палвин и Спроуса

Модель и актер поженились в 2023 году. До этого они долгое время находились в отношениях. О рождении первого ребенка они объявили 28 сентября.

Спроус рассказывал, что давно хотел стать отцом и теперь с радостью привыкает к новой роли. По словам Палвин, муж прекрасно справляется с отцовством и, похоже, был создан именно для того, чтобы воспитывать девочку.