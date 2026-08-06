Chanel снова возглавил рейтинг самых горячих брендов мира: кто еще попал в топ

Что известно о рейтинге Lyst Index

Мировая fashion-индустрия продолжает меняться. Сегодня люксовые бренды соревнуются не только за продажи, но и внимание аудитории в цифровом пространстве.

Согласно новому рейтингу Lyst Index за второй квартал 2026 года, лидером среди самых горячих модных брендов мира снова стал Chanel.

Рейтинг формируется на основе анализа поведения более 160 миллионов пользователей платформы Lyst. Эксперты оценивают несколько показателей, среди которых спрос на продукцию, уровень заинтересованности брендом и его влияние на цифровую среду.

Chanel удерживает первое место, а Miu Miu вернулся к топу

Chanel сохранил первенство благодаря высокому интересу к новым коллекциям Coco Beach и Métiers d'Art 2026. Отдельно вырос спрос на аксессуары французского дома - количество поисков очков Chanel на платформе Lyst увеличилось на 70% за один квартал.

Вторым главным успехом сезона стал Miu Miu, поднявшийся сразу на две позиции. Рост интереса связывают с популярностью вязаных сумок бренда и громкой коллаборацией с New Balance.

Одним из самых запоминающихся моментов стало появление теннисистки Коко Гауфф на Уимблдоне в нарядах из коллаборации Miu Miu и New Balance. Этот момент показал, насколько сильно культурные события и появление знаменитостей могут влиять на популярность fashion-брендов.

Третью строчку рейтинга занял Dior. Также в топ-5 вошли Saint Laurent, Gucci и Prada.

Рейтинг самых горячих брендов за 2 квартал 2026 года (скриншот)

Какие бренды стали открытием сезона

Одним из самых заметных дебютов в рейтинге стала марка Phoebe Philo. Бренд впервые попал в Lyst Index, а интерес аудитории к нему за квартал вырос на 29%.

Стремительный прорыв совершил Massimo Dutti - бренд поднялся сразу на восемь позиций, тогда как Celine вырос на пять ступенек в рейтинге.

Также в список вернулся Jacquemus, возглавивший тренд на одежду в средиземноморском стиле. Вместе с Zimmermann и Issey Miyake, у которых в этом квартале были самые популярные товары, он стал одним из представителей этого направления.