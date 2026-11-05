Chanel впервые в истории провел показ в Австралии: как прошло грандиозное шоу и кто из звезд посетил

Как прошел первый показ Chanel в Австралии

Историческое шоу прошло в пространстве The Cutaway в районе Барангара. Chanel организовал сразу два показа - дневной и вечерний, пригласив на них звездных гостей, дизайнеров, стилистов, представителей прессы и клиентов бренда.

Для австралийской публики модный дом повторно представил круизную коллекцию 2026/27, премьера которой прошла 28 апреля во французском Биаррике.

Именно этот курортный город стал главным источником вдохновения для Матье Блази, создавшего свою первую круизную коллекцию для Chanel.

Выбор локации имеет особое историческое значение. В 1915 году Габриэль Шанель открыла в Биаррике свой первый кутюрный дом за пределами Парижа.

Свыше столетия спустя бренд решил вернуться к атмосфере французского побережья, переосмыслив характерную для Chanel эстетику сквозь призму современной курортной моды.

Для шоу в Сиднее устроители воссоздали интерьер казино Биаррица в стиле ар-деко.

Пространство с зеркальными поверхностями, декоративными деталями и светлым полом стало фоном для коллекции, в которой сочетались элегантность и непринужденность.

В преддверии показа, 4 ноября, Chanel также организовал закрытое мероприятие для гостей на пляже Шелли-Бич в районе Менли.

Что показали на подиуме

Круизная коллекция Chanel сезона 2026/27 стала своеобразным диалогом между классическими кодами французского модного дома и современной пляжной модой.

Матье Блази переосмыслил традиционные твидовые костюмы, дополнив их легкими тканями, свободными силуэтами и необычными декоративными элементами.

На подиуме модели демонстрировали жакеты, юбки, шорты, вязаные платья, купальники и комплекты по морским мотивам.

Особое внимание привлекли вещи, украшенные вышивкой, пайетками, напоминающими рыбью чешую, и объемными деталями в форме морских растений.

В коллекции также появились соломенные аксессуары, плетеные сумки, украшения в форме раковин и головные уборы, напоминавшие купальные шапочки.

Дизайнер активно работал с фактурами. Традиционный твид сочетался с вязкой крючком, рафией и легкими материалами, создававшими ощущение движения.

Цветовая палитра варьировалась от сдержанных черных и белых оттенков до насыщенных красных, зеленых и бирюзовых цветов.

При этом Благе сохранил известные символы Chanel - костюмы с жакетами, фирменные сумки, декоративные цепочки и эмблему с переплетенными буквами C.

Одной из главных особенностей коллекции стало сочетание одежды для городской жизни и пляжного отдыха. Классические жакеты соседствовали с купальниками, а элегантные платья - с практичными аксессуарами для курорта.

Кто посетил показ Chanel в Сиднее

Среди главных гостей были голливудские актрисы Николь Кидман и Марго Робби, которые сотрудничают с французским модным домом.

Кидман выбрала для выхода черный костюм с жакетом и брюками. К западу она пришла вместе со своей младшей дочерью Фейт Маргарет.

Марго Робби сделала ставку на романтический образ. Актриса появилась в полупрозрачном белом платье с цветочными деталями.

Среди приглашенных были певица Кайли Миноуг, режиссер Баз Лурман, олимпийская чемпионка Кэти Фримен, музыкант Dom Dolla и серфер Джек Робинсон.

Показ объединил известных представительниц австралийской модельной индустрии.

В частности, на подиум вышли Джулия Нобис, Джемма Уорд, Кэтрин Макнил и Чарли Фрейзер. К ним присоединились молодые модели, в том числе Латалия Хиклинг.

Джулии Нобис доверили открыть и завершить шоу, подчеркнув особую роль австралийских моделей в первой местной презентации Chanel.

Почему этот показ стал историческим

Презентация круизной коллекции стала первым подиумным шоу Chanel на территории Австралии и одним из самых масштабных модных событий такого формата в стране.

Ранее модный дом уже проводил повторные презентации своих коллекций в разных уголках мира, в частности, в Сингапуре, Дубае, Майами и Сеуле.

Появление Chanel в Сиднее также свидетельствует о росте значения австралийского рынка для международной роскошной индустрии.

В 2025 году бренд открыл в Сиднее свой самый большой австралийский бутик площадью около тысячи квадратных метров, а также продолжил расширять присутствие в стране.

Президент модного направления Chanel Бруно Павловский ранее объяснял, что повторные показы позволяют бренду налаживать более тесную связь с местными клиентами.

В то же время проведение шоу в Австралии стало символическим продолжением новой творческой эпохи Chanel под руководством Матье Блази, возглавившего креативное направление модного дома в конце 2024 года.

Его дебютная круизная коллекция соединила историю бренда, современное видение роскоши и атмосферу жизни у океана - эстетику, равно близкую французскому Биаррицу и австралийскому Сиднею.