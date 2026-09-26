Боб, пикси и лоб: звезды массово прощаются с длинными волосами

Эйми Лу Вуд - текстурный боб в стиле "Амели"

23 сентября звезда сериалов "Белый лотос" и "Половое воспитание" Эйми Лу Вуд показала новую стрижку, созданную стилистом Джорджем Нортвудом.

Актриса отказалась от длины ниже плеч в пользу мягкого текстурного боба.

Среди референсов оказались героиня фильма "Амели" и ранние прически Алексы Чанг.

Стрижка получилась немного небрежной и подвижной, но осталась достаточно длинной, чтобы волосы можно было собрать в хвост.

Сама Вуд назвала смену имиджа судьбоносной, ведь после стрижки почувствовала, что стала больше похожа на себя.

Эйми Лу Вуд (фото: instagram.com/aimeelouwood)

Келли Кларксон - самый короткий боб за последние годы

21 сентября Келли Кларксон появилась на американском телевидении с бобом к подбородку.

Еще месяц назад певица носила длинные волнистые пряди, поэтому новая длина стала одним из самых заметных ее перевоплощений за последние годы.

В одном образе Келли уложила боб гладкой волной, а в другом сделала выразительные кудри, продемонстрировав универсальность стрижки.

Зендея - романтический пикси

В сентябре Зендея окончательно перешла от бикси, то есть сочетания боба и пикси, к ультракороткой стрижке.

Впервые новый образ актриса показала на мероприятии Prada во время Недели моды в Нью-Йорке, а затем повторила его на премии "Эмми".

Волосы актрисы коротко подстригли на затылке, оставив сверху мягкие кудри и объем.

Прическу создал стилист Кори Морено, а одним из референсов стал культовый пикси Голли Берри.

Зендея (фото: Getty Images)

Кристен Стюарт - пикси с панк-настроением

Летом Кристен Стюарт еще больше укоротила волосы, превратив свой бикси в полноценный пикси.

Актриса носит его взъерошенным, с поднятыми прядями и намеренно небрежной текстурой.

По данным Vogue, это одна из самых коротких стрижек Стюарт с тех пор, как она полностью побрила голову.

Пенелопа Крус - медовый "бойфренд-боб"

Пенелопа Крус постепенно укорачивала волосы, пока в июне не показала кратчайшую версию своего боба.

Стилист Димитрис Яннетос назвал стрижку до плеч "бойфренд-бобом".

Непринужденную форму дополнил теплый оттенок меда с освещенными прядями.

Главная особенность такого боба – отсутствие слишком идеальной укладки: волосы должны выглядеть легкими и подвижными.

Кэти Холмс - острый лоб до ключиц

Кэти Голмс выбрала компромиссный вариант для тех, кто не готов к радикально короткой стрижке.

Ее лоб, то есть удлиненный боб, оканчивается на уровне ключиц и имеет четкий ровный срез.

Перед этим волосы актрисы достигали почти бедер. Вместе с новой длиной Голмс вернулась к насыщенному темному оттенку с едва заметными красноватыми бликами.

Марго Робби - лоб с небрежной челкой

Одно из самых громких перевоплощений года принадлежит Марго Робби. В марте актриса сменила длинные волнистые пряди на лоб, заканчивающийся между подбородком и плечами.

Стрижку дополнили легкими волнами, затемненными корнями и тонкой "рваной" челкой.

Парикмахер Сервано Мальдонадо подтвердил, что это настоящая стрижка, а не волосы, окученные для создания эффекта боба.